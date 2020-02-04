Грету Тунберг снова номинировали на Нобелевскую премию мира

17-летнюю экоактивистку выдвинули на Нобелевскую премию мира шведские парламентарии Йенс Холм и Хакан Свеннелинг, которые состоят в Левой партии Швеции. В послании законодателей говорится, что Тунберг «усердно работает над тем, чтобы открыть глаза политикам на климатический кризис».
Согласно правилам Нобелевского комитета, депутат любого национального парламента может выдвинуть кандидата на премию мира. В 2019 году Тунберг уже была в числе номинантов. Тогда ее выдвинули три члена норвежского парламента, но премию получил премьер-министр Эфиопии. А Грета позже была награждена «альтернативной Нобелевской премией мира».
Teen climate activist Greta Thunberg nominated for 2020 Nobel Peace Prize. Thunberg founded student-driven movement demanding faster action on climate change. https://t.co/srXEqSNI4l— CBC News Alerts (@CBCAlerts) February 3, 2020
Грета Тунберг – шведская школьница и экологическая активистка, известная своим одиночным пикетом у шведского парламента с призывом к незамедлительным действиям по борьбе с изменением климата. Ее действия нашли отклик по всему миру, породив массовые мероприятия, известные как «школьные забастовки за климат», или «пятницы за будущее».
Журнал Time признал Грету Тунберг человеком 2019 года.