Грету Тунберг снова номинировали на Нобелевскую премию мира

17-летнюю экоактивистку выдвинули на Нобелевскую премию мира шведские парламентарии Йенс Холм и Хакан Свеннелинг, которые состоят в Левой партии Швеции. В послании законодателей говорится, что Тунберг «усердно работает над тем, чтобы открыть глаза политикам на климатический кризис».

Согласно правилам Нобелевского комитета, депутат любого национального парламента может выдвинуть кандидата на премию мира. В 2019 году Тунберг уже была в числе номинантов. Тогда ее выдвинули три члена норвежского парламента, но премию получил премьер-министр Эфиопии. А Грета позже была награждена «альтернативной Нобелевской премией мира».