Отчего у мужчины на языке выросли черные «волосы»?

Такое явление в простонародье называют «черным волосатым языком». К счастью, оно не причинило пациенту вреда (кроме эстетического).

Американская медицинская ассоциация описала случай с пациентом, который обратился в дерматологическую клинику после того, как кончик его языка покрылся плотным слоем черных волокон, напоминающим волосы.

Врачи диагностировали у мужчины, имя которого не называется, гипертрофию сосочков языка, которую в упрощенном варианте называют «черным волосатым языком», а в медицинских учебниках – lingua villosa nigra.

За три месяца до обращения к дерматологам у мужчины, который старше 50 лет, случился инсульт, вызвавший паралич левой стороны тела. После инсульта мужчине предписали диету из пюреобразной пищи и жидкостей, а примерно через два с половиной месяца заботившиеся о нем люди заметили черную пигментацию на его языке.

Согласно отчету врачей, густое черное покрытие было разделено желтоватыми полосами возле средней линии и задней части языка.

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Исследователи объяснили, что то, что так напоминает волосы на языке, на самом деле является гипертрофией нитевидных сосочков языка. В нормальном виде они достигают не более миллиметра в длину и отслаиваются в результате обычной жизнедеятельности, но в случае с описываемым пациентом «волоски» достигли 18 мм в длину.

На правом изображении волоски на языке показаны крупным планом Фото: American Medical Association

Истинная причина патологии до сих пор не установлена. Зачастую ее связывают с приемом антибиотиков, нарушающим микрофлору полости рта и подавляющим развитие полезных микроорганизмов. По данным клиники Кливленда, некоторые жидкости для полоскания рта также могут нарушать процесс шелушения и способствовать возникновению заболевания. Сухость во рту является еще одним фактором риска.

Авторы отмечают, что чрезмерно длинные сосочки производят кератины, те же белки, что в волосах и ногтях. Это способствует их странному внешнему виду. Бактерии, грибки и частицы пищи, попавшие в «волоски», также способствуют их окраске.

К счастью, это состояние обычно безвредно и недолговечно. Пациент не испытывал боли в результате этого состояния, а его черный волосатый язык быстро очищался с помощью простых процедур гигиены полости рта. В результате он полностью избавился от патологии за 20 дней.

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