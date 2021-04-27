Хирургам лучше всего работается под хип-хоп

Ученые из Гейдельбергского университета решили узнать, какой музыкальный жанр лучше всего подходит как фон в операционной. Команда наблюдала за 82 студентами-медиками, выполняющими лапароскопические упражнения. Эта процедура позволяет хирургу получить доступ к внутренней части живота и таза без необходимости делать большие разрезы на коже. Рассматривая влияние постороннего звука на работу и настроение хирургов, они включали им хип-хоп, классическую музыку, рок или радиостанции со смешанной программой на громкости 70 децибелов. Еще одна группа выполняла манипуляции в тишине.

Лучшим звуковым фоном оказался хип-хоп, а также классика: слушая эти жанры, молодые врачи справились со своими задачами успешнее тех, кто не слушал музыку или слушал рок и радио. Доктор Фабиан Ридель (Fabian Riedel), возглавлявший исследование, говорит: «Наши результаты показывают, что определенные жанры музыки могут быть полезны для студентов во время хирургической подготовки, что делает процесс более эффективным».



Предыдущие исследования, проведенные британскими учеными, привели к противоположному выводу: музыка мешала продуктивным коммуникациям и даже заставляла повторять отдельные команды по несколько раз. Однако в том случае речь шла о другом аспекте: треки выбирали старшие врачи, и более молодой персонал не был доволен этим выбором. Громкость воспроизведения тогда тоже была разной, и это отвлекало всех участвующих в операции.

Новая научная работа, во-первых, определила приемлемую громкость и, во-вторых, наиболее подходящие жанры. А классическую музыку любят даже золотые рыбки.