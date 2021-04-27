Итальянскому отшельнику придется уехать с необитаемого острова. Он прожил там больше 30 лет

81-летнего отшельника Мауро Моранди (Mauro Morandi) три десятка лет жил на необитаемом острове. В ближайшее время он отсюда уедет. Попытки выселить мужчину предпринимались на протяжении многих лет, и теперь власти поставили финальную точку.
Бывший учитель физкультуры поселился на острове Буделли в 1989 году, переоборудовав под жилище бывшую радиостанцию времен Второй мировой войны. Первоначально он получал зарплату как смотритель, но и по окончании финансирования он оставался на своем привычном месте, наслаждаясь уединением и живописными пейзажами.
Остров входит в состав Национального парка Ла-Маддалена, и его президент Фабрицио Фоннесу (Fabrizio Fonnesu) решил всерьез заняться этой территорией. С 2015 года он напоминает, что Моранди является «незаконным жителем», и поскольку остров не является частным – «в каком статусе тот на нем пребывает?».
За Моранди вступалась мировая общественность; петиция, призывающая итальянское правительство разрешить ему остаться, собрала более 70 000 подписей. Все оказалось безрезультатно: парк планирует оборудовать на Буделли экологический центр, и работы начнутся уже через несколько месяцев. 25 апреля Моранди объявил о своей готовности переехать. Ему удалось найти небольшую квартиру на главном острове архипелага Ла-Маддалена.
Со своей стороны Фоннесу пообещал, что если после реновации на острове появится вакансия смотрителя – Моранди может подать заявку. Узнайте о жизни знаменитого отшельника больше.