Итальянскому отшельнику придется уехать с необитаемого острова. Он прожил там больше 30 лет

81-летнего отшельника Мауро Моранди (Mauro Morandi) три десятка лет жил на необитаемом острове. В ближайшее время он отсюда уедет. Попытки выселить мужчину предпринимались на протяжении многих лет, и теперь власти поставили финальную точку.



Бывший учитель физкультуры поселился на острове Буделли в 1989 году, переоборудовав под жилище бывшую радиостанцию времен Второй мировой войны. Первоначально он получал зарплату как смотритель, но и по окончании финансирования он оставался на своем привычном месте, наслаждаясь уединением и живописными пейзажами.