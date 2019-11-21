Из отелей могут исчезнуть одноразовые шампуни

Опережая требования законодателей запрет на использование мини-бутылочек введет сеть отелей Marriott International, которая управляет более чем 7 тысячами гостиниц в 131 стране под 30 брендами, включая Ritz Carlton, Bulgari, Courtyard, Residence Inn, Marriott и других. По словам компании, отказ от 500 миллионов бутылочек в год сэкономит более 770 тонн пластика. Ожидается, что большая часть ее гостиниц откажется от миниатюрных бутылочек до конца 2020 года.

В июле InterContinental Hotels Group также объявил о прекращении использования миниатюр и переходу к 2021 году на полноразмерные версии средств гигиены во всех номерах гостиниц Holiday Inn и InterContinental Hotels. Аналогичные процессы идут в отелях Hyatt Hotels Corp.