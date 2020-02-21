Избавить мир от земляных полов: миссия Гаятри Датар
В 2014 году (всего через несколько дней после окончания школы бизнеса при Стэнфордском университете) Гаятри Датар уехала в Руанду. У нее была необычная миссия: избавить мир от земляных полов.
«В домах руандийцев повсюду жуки, термиты, блохи, черви. У детей нет подгузников, поэтому они испражняются прямо на пол. Земляные полы трудно помыть», – объясняет Гаятри. Однако более миллиарда людей по-прежнему живут в домах с такими полами – просто не могут позволить себе ничего лучше.
Некоммерческая организация Гаятри EarthEnable занимается продажей необычных земляных полов: они изготовлены из местных глины, гальки, песка и скреплены экологически безопасным лаком. Полы для одного дома обойдутся всего в 70 долларов: это выходит намного дешевле, чем бетон.
Поначалу Гаятри пришлось нелегко. Доставка сырья в отдаленные деревни оказалась дорогостоящей, рабочих приходилось обучать установке новых полов. Сегодня дела идут лучше: 4400 домов оборудованы новинками, клиенты в восторге. EarthEnable получила пожертвования от фондов, а самое важное – Гаятри нашла поддержку и у руандийских чиновников, которые тоже хотят покончить с земляными полами.