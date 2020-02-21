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Человек

Избавить мир от земляных полов: миссия Гаятри Датар

Текст: Марк Гантер
21 февраля 2020
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Гаятри Датар
Фото: Крис Швагга
Основательница EarthEnable помогает руандийцам жить в чистоте: Гаятри занимается заменой антисанитарных земляных полов.

В 2014 году (всего через несколько дней после окончания школы бизнеса при Стэнфордском университете) Гаятри Датар уехала в Руанду. У нее была необычная миссия: избавить мир от земляных полов.

«В домах руандийцев повсюду жуки, термиты, блохи, черви. У детей нет подгузников, поэтому они испражняются прямо на пол. Земляные полы трудно помыть», – объясняет Гаятри. Однако более миллиарда людей по-прежнему живут в домах с такими полами – просто не могут позволить себе ничего лучше.

Некоммерческая организация Гаятри EarthEnable занимается продажей необычных земляных полов: они изготовлены из местных глины, гальки, песка и скреплены экологически безопасным лаком. Полы для одного дома обойдутся всего в 70 долларов: это выходит намного дешевле, чем бетон.

Поначалу Гаятри пришлось нелегко. Доставка сырья в отдаленные деревни оказалась дорогостоящей, рабочих приходилось обучать установке новых полов. Сегодня дела идут лучше: 4400 домов оборудованы новинками, клиенты в восторге. EarthEnable получила пожертвования от фондов, а самое важное – Гаятри нашла поддержку и у руандийских чиновников, которые тоже хотят покончить с земляными полами. 