На севере Индии найдены орудия древних людей, переживших извержение супервулкана Тоба

Извержение супервулкана Тоба было крупнейшим вулканическим событием за последние два миллиона лет. Оно произошло 74 тысячи лет назад на острове Суматра, на территории современной Индонезии. Ученые считают, что извержение Тоба было в 20 раз мощнее, чем извержение вулкана Тамбора в 1815 году, вызвавшее на планете похолодание и так называемый «год без лета».

Существует версия о том, что извержение Тоба вызвало наступление вулканической зимы на десятки лет и тысячелетний ледниковый период. Сторонники данной теории считают, что катастрофа привела к массовой гибели людей, оставив в живых не более нескольких тысяч человек.

Однако последние археологические находки в Азии и Африке позволяют предположить, что, хотя извержение было действительно огромным, его последствия не были апокалиптическими и, тем более, оно не поставило человечество на грань вымирания. Важным свидетельством того, что люди пережили извержение не только в Африке, но и гораздо ближе к эпицентру события, стали каменные орудия, найденные в долине Сон в Дхабе на севере Индии.