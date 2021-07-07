К концу века все больше людей смогут доживать до 125 лет

Ученые применили статистическое моделирование для изучения продолжительности человеческой жизни. Для этого они обратились к последней версии Международной базы данных по долголетию, созданной Институтом демографических исследований Макса Планка. В этой базе данных отслеживаются пожилые люди из десяти европейских стран, а также из Канады, Японии и США.

Статистический анализ позволил вычислить максимально возможный зарегистрированный возраст смерти в каждой из 13 стран в период с 2020 по 2100 годы.

Самым старым известным человеком в мире была Жанна Кальман из Франции, которой было 122 года, когда она умерла в 1997 году.