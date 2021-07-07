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Человек

К концу века все больше людей смогут доживать до 125 лет

National Geographic Россия
07 июля 2021
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Фото: Pixabay
А может, и до 130!

В последние десятилетия число людей, которым удалось дожить до векового юбилея, неуклонно растет. На данный момент таких – почти полмиллиона.

Следующего рубежа в 110 лет достигают уже гораздо меньше людей, но к концу века все может измениться. Согласно новому исследованию ученых из Университета штата Вашингтон, продолжительность жизни людей будет расти и дальше, и к 2100 году немалая часть людей будет доживать до 125-130 лет. 

«На восхищают рекорды человечества, будь то полет на Луну, скорость бега на Олимпиаде или даже продолжительность жизни. С помощью этой работы мы количественно оцениваем вероятность для людей доживать до определенного возраста», – Майкл Пирс, ведущий автор исследования.

Ученые применили статистическое моделирование для изучения продолжительности человеческой жизни. Для этого они обратились к последней версии Международной базы данных по долголетию, созданной Институтом демографических исследований Макса Планка. В этой базе данных отслеживаются пожилые люди из десяти европейских стран, а также из Канады, Японии и США. 

Статистический анализ позволил вычислить максимально возможный зарегистрированный возраст смерти в каждой из 13 стран в период с 2020 по 2100 годы.

Самым старым известным человеком в мире была Жанна Кальман из Франции, которой было 122 года, когда она умерла в 1997 году.

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Результаты показали, что к концу века мировой рекорд долголетия (122 года 164 дня) будет побит с вероятностью почти 100%. Вероятность того, что кто-то доживет до 124 лет, составляет 99%, до 127 лет – 68%, до 130 лет – 13%. Однако ученые практически исключили, что хоть кому-то удастся отметить 135-ый день рождения. 

Хотя количество людей-долгожителей растет, авторы отметили, что уровень смертности стабилизируется после достижения определенного возраста, а это означает, что у 110-летнего и 114-летнего примерно одинаковые шансы прожить еще один год.

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