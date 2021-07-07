К концу века все больше людей смогут доживать до 125 лет

В последние десятилетия число людей, которым удалось дожить до векового юбилея, неуклонно растет. На данный момент таких – почти полмиллиона.
Следующего рубежа в 110 лет достигают уже гораздо меньше людей, но к концу века все может измениться. Согласно новому исследованию ученых из Университета штата Вашингтон, продолжительность жизни людей будет расти и дальше, и к 2100 году немалая часть людей будет доживать до 125-130 лет.
Ученые применили статистическое моделирование для изучения продолжительности человеческой жизни. Для этого они обратились к последней версии Международной базы данных по долголетию, созданной Институтом демографических исследований Макса Планка. В этой базе данных отслеживаются пожилые люди из десяти европейских стран, а также из Канады, Японии и США.
Статистический анализ позволил вычислить максимально возможный зарегистрированный возраст смерти в каждой из 13 стран в период с 2020 по 2100 годы.
Самым старым известным человеком в мире была Жанна Кальман из Франции, которой было 122 года, когда она умерла в 1997 году.
Результаты показали, что к концу века мировой рекорд долголетия (122 года 164 дня) будет побит с вероятностью почти 100%. Вероятность того, что кто-то доживет до 124 лет, составляет 99%, до 127 лет – 68%, до 130 лет – 13%. Однако ученые практически исключили, что хоть кому-то удастся отметить 135-ый день рождения.
Хотя количество людей-долгожителей растет, авторы отметили, что уровень смертности стабилизируется после достижения определенного возраста, а это означает, что у 110-летнего и 114-летнего примерно одинаковые шансы прожить еще один год.