Как 1,5 миллиона лет охоты повлияли на популяции диких животных

В частности, треть костей, оставленных Homo erectus на стоянках около миллиона лет назад, принадлежала предкам слонов, которые весили до 13 тонн и обеспечивали людей 90% их пищи. Средний вес всех животных, на которых охотились люди в то время, составлял 3 тонны, а кости хоботных находили почти во всех местах вплоть до периода 500 000 лет назад. Затем около 400 000 лет назад люди, жившие в этом регионе — ранние предки неандертальцев и Homo sapiens — охотились в основном на оленей, а также на некоторых более крупных животных весом почти в тонну, таких как дикий крупный рогатый скот и лошади. И наконец, на стоянках, населенных современными людьми, относящихся к периоду от 50 000 до 10 000 лет назад, примерно 70% костей принадлежат газелям, чей вес не превышает 30 кг. Другие останки, обнаруженные на этих стоянках, в основном принадлежат лани и совсем мелким животным, таким как зайцы и черепахи.

По словам исследователей, эти результаты рисуют яркую картину взаимодействия между людьми и животными вокруг них за последние 1,5 миллиона лет. Возможно, именно поэтому в древнем Леванте 10 000 лет назад началась сельскохозяйственная революция, и это же коррелирует с результатами предыдущего исследования о размерах мозга. И, наконец, это вносит больше ясности в загадку исчезновения с лица Земли крупных представителей фауны: вдобавок к основной климатической гипотезе следует учитывать фактор активной охоты.

Посмотрите, как предки человека добывали ленивцев.