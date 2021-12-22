Как 1,5 миллиона лет охоты повлияли на популяции диких животных

Международная группа ученых под руководством специалистов Тель-Авивского университета на протяжении многих лет изучает историю охоты, которая насчитывает как минимум 1,5 миллиона лет. Ранее установлено, что когнитивные способности человека начали развиваться по мере исчезновения крупных животных: ему приходилось придумывать тактики, чтобы поймать мелких и быстрых зверей, и объем его мозга вырос с 650 куб.см до 1 500 куб. см. Новое исследование показало еще одну тенденцию. Оказалось, что в любой момент времени древние люди предпочитали охотиться на самых крупных животных, дающих наибольшее количество пищи при применении наименьших усилий.
Ученые провели раскопки в южном Израиле и изучили архивные археологические и палеонтологические материалы. Согласно сделанным выводам, охотники целенаправленно преследовали крупную дичь, внеся свой вклад в вымирание множества видов. После этого они перешли на следующих по размеру — и так, пока не осталось никого крупнее оленей. Полученные данные бесспорно указывают на постоянное сокращение размеров добычи: от огромных мастодонтов 1–1,5 миллиона лет назад до газелей 10 000 лет назад. Это стало стимулом к тому, чтобы приручать животных и разводить растения.
В частности, треть костей, оставленных Homo erectus на стоянках около миллиона лет назад, принадлежала предкам слонов, которые весили до 13 тонн и обеспечивали людей 90% их пищи. Средний вес всех животных, на которых охотились люди в то время, составлял 3 тонны, а кости хоботных находили почти во всех местах вплоть до периода 500 000 лет назад. Затем около 400 000 лет назад люди, жившие в этом регионе — ранние предки неандертальцев и Homo sapiens — охотились в основном на оленей, а также на некоторых более крупных животных весом почти в тонну, таких как дикий крупный рогатый скот и лошади. И наконец, на стоянках, населенных современными людьми, относящихся к периоду от 50 000 до 10 000 лет назад, примерно 70% костей принадлежат газелям, чей вес не превышает 30 кг. Другие останки, обнаруженные на этих стоянках, в основном принадлежат лани и совсем мелким животным, таким как зайцы и черепахи.
По словам исследователей, эти результаты рисуют яркую картину взаимодействия между людьми и животными вокруг них за последние 1,5 миллиона лет. Возможно, именно поэтому в древнем Леванте 10 000 лет назад началась сельскохозяйственная революция, и это же коррелирует с результатами предыдущего исследования о размерах мозга. И, наконец, это вносит больше ясности в загадку исчезновения с лица Земли крупных представителей фауны: вдобавок к основной климатической гипотезе следует учитывать фактор активной охоты.
Посмотрите, как предки человека добывали ленивцев.