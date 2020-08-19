Как бегун может обогнать всадника

На Олимпиаде 1896 года во время марафонского забега произошел курьезный случай. Вместе с бегунами стартовали кавалеристы, которые несли секундомеры. Лошади бодро начали забег, но вскоре с галопа перешли на шаг. Марафонцы настигали всадников… Чтобы вовремя доставить секундомеры к финишу, потребовалось срочно организовать конную эстафету. Тогда стало понятно, что на длинной дистанции человек может обогнать всадника. Проверкой этого утверждения в Уэльсе занимаются каждое лето.

Согласно легенде, уэльский землевладелец Гордон Грин в 1980 году услышал спор двух мужчин в пабе. Один мужчина утверждал, что при беге на длинную дистанцию по сельской местности человек может обогнать лошадь. Другой заявлял прямо противоположное. Гордон решил разобраться в этом вопросе… Так было организовано ежегодное соревнование «Человек против лошади» — забег на 22 мили (35,4 км) по пересеченной местности. Каждый июнь в Уэльс прилетают лучшие марафонцы и всадники для участия в этой гонке.

В первых соревнованиях всадники не оставляли бегунам шанса. Однако на 25-й по счету гонке, в 2004 году, человек пробежал дистанцию быстрее всадников. За эту победу британский марафонец Хью Лобб получил 25 тысяч фунтов стерлингов (каждый год приз бегуну, который сможет обогнать всадников, увеличивался на 1000 фунтов). На сегодняшний день это одна из двух «человеческих» побед в этой гонке (в 2007 году победителем соревнования стал немец Флориан Хольцингер). Во всех остальных соревнованиях побеждали всадники.

А как насчет коротких дистанций? В конце 1930-х годов газеты часто писали про американского легкоатлета Джесси Оуэнса. Этот спортсмен, стартуя вместе с лошадьми, приходил первым на финиш на дистанции 100 м. Практически всегда. В 1960-е годы пресса писала уже о победах лучших спринтеров мира над лошадьми в беге на 200 м. Правда, специалисты не слишком склонны утверждать, что в спринте человек быстрее лошади. Победы бегуна над скакуном объясняются скорее пугливостью последнего.

Лошади боятся стартового выстрела, задерживаются на старте и не успевают на столь короткой дистанции развить свою полную скорость — до 70-80 км/ч. Она почти вдвое выше максимальной человеческой. Так что на дистанциях 300 метров и выше лошадь должна уверенно обгонять человека. А вот на дальних дистанциях хороший легкоатлет вполне может обогнать всадника. Люди выносливей.