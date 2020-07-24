Как именно знание иностранных языков влияет на мышление?

Используя функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ), было проведено определение гемодинамических реакций (изменений в токе крови) вызванных нейронной активностью головного мозга, у 35 добровольцев из Хьюстонского университета. Среди них 17 человек свободно говорили на испанском и английском языках, а остальные 18 — только на английском.

В ходе эксперимента (2014) испытуемые слышали на аудиозаписи название какого-либо объекта, а затем им показывали картинки с этим и другими объектами, имеющими схожие по звучанию названия. Например, они могли услышать слово «облако» («cloud»), и впоследствии им показывали картинку с облаком, клоуном (clown) и двумя другими объектами. Задача добровольцев состояла в том, чтобы как можно быстрее показать на картинку, описывающую слово, которое они услышали.

Выяснилось, что владеющие двумя языками люди выбирали нужные картинки медленнее, чем говорящие только на одном языке. Тем не менее реакции в их мозгах заметно отличались.