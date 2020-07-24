Как именно знание иностранных языков влияет на мышление?
Используя функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ), было проведено определение гемодинамических реакций (изменений в токе крови) вызванных нейронной активностью головного мозга, у 35 добровольцев из Хьюстонского университета. Среди них 17 человек свободно говорили на испанском и английском языках, а остальные 18 — только на английском.
В ходе эксперимента (2014) испытуемые слышали на аудиозаписи название какого-либо объекта, а затем им показывали картинки с этим и другими объектами, имеющими схожие по звучанию названия. Например, они могли услышать слово «облако» («cloud»), и впоследствии им показывали картинку с облаком, клоуном (clown) и двумя другими объектами. Задача добровольцев состояла в том, чтобы как можно быстрее показать на картинку, описывающую слово, которое они услышали.
Выяснилось, что владеющие двумя языками люди выбирали нужные картинки медленнее, чем говорящие только на одном языке. Тем не менее реакции в их мозгах заметно отличались.
У людей, знающих лишь один язык, на снимках области мозга, отвечающие за управление функциями более высокого уровня, в том числе подавление конкурирующих значений слов, были раскрашены гораздо ярче, чем у владеющих двумя языками. Иными словами, мозгам добровольцев, знающих один язык, было гораздо сложнее выполнить поставленную перед ними интеллектуальную задачу. У людей же, владеющих двумя языками, мозг всегда находится в активном состоянии, выбирая, какие слова нужно воспринимать, а какие — нет.
Исследователи сравнили задачу, которую они поставили перед испытуемыми, с занятием тяжелой атлетикой. Так, люди, знающие несколько языков, будто бы поднимают больший вес, чем те, кто знает только один язык, поскольку мозги билингвов постоянно анализировали свои словарные запасы языков, выбирая нужные.
Владение несколькими языками имеет и другие преимущества. В более ранних работах было обнаружено, что дети, которые знали два языка, были способны лучше абстрагироваться от шума в классе, чем их одноклассники, владеющие только одним языком. Кроме того, по мнению некоторых исследователей, знание двух и более языков может также помочь предотвратить появление болезни Альцгеймера и слабоумия.
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