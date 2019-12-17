Как изменение климата повлияет на вспышки ОРВИ

Исследователи под руководством Принстонского университета изучили, как климатические условия влияют на ежегодные вспышки респираторно-синцитиального вируса (RSV) в Соединенных Штатах и ​​Мексике.

Респираторно-синцитиальный вирус человека — вид вирусов, вызывающий инфекции дыхательных путей. Это один из видов привычного нам ОРВИ, наряду с риновирусной и аденовирусной инфекцией. RSV — основная причина инфекций нижних дыхательных путей у новорожденных и детей. В странах с умеренным климатом ежегодные эпидемии проходят зимой; в странах с тропическим климатом, заболевания, вызванные RSV, как правило регистрируются в период дождей. Но с изменением климата ситуация несколько меняется.

Применив данные об эпидемиях RSV к существующим климатическим моделям, ученые выяснили, что, хотя вспышки RSV стали в целом менее серьезными, цикл пиковой инфекции вируса сместился на север.