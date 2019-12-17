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Человек

Как изменение климата повлияет на вспышки ОРВИ

17 декабря 2019
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Респираторно-синцитиальный вирус человека
Фото: Wikimedia Commons
Оно может сделать их менее серьезными, но более распространенными.

Исследователи под руководством Принстонского университета изучили, как климатические условия влияют на ежегодные вспышки респираторно-синцитиального вируса (RSV) в Соединенных Штатах и ​​Мексике.

Респираторно-синцитиальный вирус человека — вид вирусов, вызывающий инфекции дыхательных путей. Это один из видов привычного нам ОРВИ, наряду с риновирусной и аденовирусной инфекцией. RSV — основная причина инфекций нижних дыхательных путей у новорожденных и детей. В странах с умеренным климатом ежегодные эпидемии проходят зимой; в странах с тропическим климатом, заболевания, вызванные RSV, как правило регистрируются в период дождей. Но с изменением климата ситуация несколько меняется.

Применив данные об эпидемиях RSV к существующим климатическим моделям, ученые выяснили, что, хотя вспышки RSV стали в целом менее серьезными, цикл пиковой инфекции вируса сместился на север.

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По словам ведущего автора исследования Рэйчел Бейкер, смягчение эпидемии RSV скомпенсировано более частым распространением вируса: инфекции будут распространяться, а не концентрироваться в определенные сезоны. Это может сделать людей более уязвимыми к вирусу в долгосрочной перспективе. Особенно это касается детей.

В условиях изменения климата эпидемии могут стать более серьезными в тропических районах из-за увеличения количества осадков, в то время как повышенная влажность в умеренных регионах может снизить интенсивность единичных вспышек, поскольку инфекции становятся все более распространенными в течение года.

По словам Бэйкер, работники здравоохранения должны быть готовы к изменениям в сроках и частоте случаев появления инфекции.