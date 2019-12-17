Как изменение климата повлияет на вспышки ОРВИ
Исследователи под руководством Принстонского университета изучили, как климатические условия влияют на ежегодные вспышки респираторно-синцитиального вируса (RSV) в Соединенных Штатах и Мексике.
Респираторно-синцитиальный вирус человека — вид вирусов, вызывающий инфекции дыхательных путей. Это один из видов привычного нам ОРВИ, наряду с риновирусной и аденовирусной инфекцией. RSV — основная причина инфекций нижних дыхательных путей у новорожденных и детей. В странах с умеренным климатом ежегодные эпидемии проходят зимой; в странах с тропическим климатом, заболевания, вызванные RSV, как правило регистрируются в период дождей. Но с изменением климата ситуация несколько меняется.
Применив данные об эпидемиях RSV к существующим климатическим моделям, ученые выяснили, что, хотя вспышки RSV стали в целом менее серьезными, цикл пиковой инфекции вируса сместился на север.
По словам ведущего автора исследования Рэйчел Бейкер, смягчение эпидемии RSV скомпенсировано более частым распространением вируса: инфекции будут распространяться, а не концентрироваться в определенные сезоны. Это может сделать людей более уязвимыми к вирусу в долгосрочной перспективе. Особенно это касается детей.
В условиях изменения климата эпидемии могут стать более серьезными в тропических районах из-за увеличения количества осадков, в то время как повышенная влажность в умеренных регионах может снизить интенсивность единичных вспышек, поскольку инфекции становятся все более распространенными в течение года.
По словам Бэйкер, работники здравоохранения должны быть готовы к изменениям в сроках и частоте случаев появления инфекции.