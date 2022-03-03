Как коронавирус поражает мужские половые органы

Исследование проведено медиками Северо-Западного университета.

Некоторые ткани мужских половых путей могут быть инфицированы SARS-CoV-2 – таковы выводы американских медиков по результатам экспериментов на макак-резусах (Macaca mulatta).

Удивительное открытие было сделано с использованием позитронно-эмиссионной томографии – радионуклидного метода исследования внутренних органов человека или животного. Ученые не знали, что они обнаружат, ожидая увидеть вирус в легких и в носу рядом с мозгом, потому что люди во время болезни часто теряют вкус и обоняние. Вместо этого поражены были другие органы.

От 10% до 20% мужчин, заболевших коронавирусом, имеют симптомы, связанные с дисфункцией половых путей. Эти примеры фиксируются по всему миру, но до сих пор у науки не было ответа, что является причиной: лихорадка и воспаление.

«До этого исследования мы просто не понимали, почему появлялся такой эффект. Даже если это лишь небольшой процент инфицированных, это миллионы мужчин, которые могут пострадать от негативного воздействия на их сексуальное здоровье и фертильность».

Медики также знают, что эпидемический паротит, Эбола, Зика и другие вирусы могут поражать ткани мужских половых путей и даже вызывать бесплодие. Новое исследование размещено в виде препринта на платформе bioRxiv, что означает, что его пока следует считать предварительным – для признания ему потребуется публикация в рецензируемом журнале.

А вскоре коронавирус отправят в космос: узнайте, зачем.