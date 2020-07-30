Как разработчик игр помогает делу охраны природы

Гаутам Ша 20 лет проработал в сфере IT – и всю жизнь интересовался охраной природы. Про все достижения в этой сфере Гаутам читал только в научных журналах, но в какой-то момент понял: за научными данными стоят невероятные, захватывающие сюжеты, способные увлечь самую широкую аудиторию.

Поскольку Гаутам, помимо всего прочего, исследователь National Geographic, он решил совместить навыки айтишника с темой охраны природы и в 2016 году создал игровую компанию Internet of Elephants (стартап базируется в Кении). Задача проекта – использовать в компьютерных играх основанные на реальных фактах истории об охране природы.

Одна из игр – вышедшая в апреле 2020 года Wildeverse – похожа на Pokemon Go: тоже использует дополненную реальность. Игрокам нужно «отслеживать» обезьян, собирая природные образцы, от фруктов до помета. Гаутам Ша не стал пичкать приложение высокотехнологичными фишками – он делает упор на правдивую историю, а рассказать ее можно с помощью подходящей технологии.

Гаутам верит, что игры способны заинтересовать аудиторию темой природы. Цель проекта Internet for Elephants – привлечь 50 миллионов пользователей к 2027 году.