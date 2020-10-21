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Человек

Как восстанавливаются нервные клетки

Софья Демьянец
21 октября 2020
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В 1999 году ученые доказали, что мозг человека производит новые нейроны на протяжении всей жизни
За это отвечает нейрогенез, проходящий в человеческом мозге.

Наверняка, вам часто приходилось слышать утверждение: «Нервные клетки не восстанавливаются». Однако это одно из популярных заблуждений сравнительно недавно было опровергнуто учеными.

15 октября 1999 года в журнале Science было опубликовано исследование сотрудников факультета психологии Принстонского университета Элизабет Гоулд и Чарлза Гросса. В нем было продемонстрировано, что мозг высших приматов производит несколько тысяч новых нейронов в день на протяжении всей жизни. Этот процесс был назван нейрогенезом. В том же году удалось выяснить, что в человеческом мозге также осуществляется нейрогенез. Однако сам процесс был открыт ещё раньше.

В 1965 году ученый Джохев Альтман обнаружил его в гиппокампе (часть головного мозга) крысы, а через 15 лет сотрудник Рокфеллеровского университета Фернандо Ноттеб выявил его у канареек. Согласно открытию Ноттеба, нервные клетки у певчих птиц образуются в «вокальном центре» их мозга.

Все же, несмотря на то, что нервные клетки восстанавливаются, о нейронах нелишне позаботиться, ведь, как известно, они часто погибают в условиях сильного стресса, при травмах, отравлениях и т. п. Впрочем, функцию погибших нервных клеток берут на себя живые клетки. Так, одна здоровая нервная клетка может заменить до девяти погибших.

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