Какое питание снижает риск развития рака?

Эксперты рекомендуют реже употреблять мясо или вовсе отказаться от него.

Ученые выяснили, что у вегетарианцев риск развития всех видов рака ниже, чем у людей, регулярно употребляющих мясо. Исследователи провели анализ связи между диетой и риском возникновения рака, используя данные UK Biobank (база данных подробной генетической информации и информации о здоровье почти 500 000 британцев).

Для своей работы ученые выбрали добровольцев, которые рассказывали о своем рационе в период с 2006 по 2010 годы. Затем исследователи анализировали данные об их здоровье в последующие 11 лет.

Участники были разделены на четыре группы в зависимости от их диеты. Около 53% были постоянными мясоедами (то есть ели мясо более пяти раз в неделю). Еще 44% участников ели меньше мяса (пять или меньше раз в неделю). Чуть более 2% были пескетарианцами, то есть не ели мяса, но включали в свой рацион рыбу и моллюсков, а чуть менее 2% участников были классифицированы как вегетарианцы. Исследователи включили веганов в группу вегетарианцев, так как их было недостаточно для изучения отдельно.

Кроме того, исследователи скорректировали данные с учетом других факторов, которые могут увеличить риск развития рака – таких как возраст, пол, курение, употребление алкоголя и социально-демографический статус.

В результате они обнаружили, что риск развития любого типа рака был на 2% ниже у тех, кто ел мало мяса, на 10% ниже у пескетарианцев и на 14% ниже у вегетарианцев.

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«Поскольку это было обсервационное исследование (это означает, что мы наблюдали только за изменениями в состоянии здоровья участников, не прося их внести изменения в свой рацион), это означает, что мы не можем знать наверняка, вызваны ли наблюдаемые нами связи непосредственно диетой или же другими факторами.

Хотя мы тщательно скорректировали результаты, чтобы учесть другие важные причины рака, такие как курение и употребление алкоголя, все же возможно, что другие факторы могли повлиять на наблюдаемые нами результаты», – пишут исследователи.

Еще одним ограничением исследования является то, что большинство участников (около 94%) были белыми европеоидами. Это означает, что неизвестно, будет ли связь между диетой и риском возникновения рака видна в других этнических группах.

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