Каков секрет «вечной молодости» мозга?

Исследование провела научная группа из нескольких университетов Шотландии (2014); его результат опубликован в журнале Neurology. Согласно полученным результатам, те люди, чья работа требует значительных умственных усилий, в пожилом возрасте имеют больше шансов сохранить важнейшие функции мозга: такие, как память и скорость обработки информации.

Для анализа использовалась база данных The Lothian Birth Cohort Study. В рамках этого масштабного проекта тысячи шотландцев разных возрастов на протяжении XX столетия проходили интеллектуальные тесты, а теперь подборка содержит систематизированную информацию, которая нередко используется учеными и в наши дни.

В ходе нынешнего исследования профессии были расположены по уровню сложности: от хирургов или адвокатов — до телефонных операторов или строителей. Одновременно рассматривалась связь коэффициента интеллекта (IQ) у людей в возрасте 11 и 70 лет с родом их деятельности. Было обнаружено, что люди, занимавшиеся напряженным умственным трудом в течение всей жизни, к старости смогли сохранить присущий им в молодости уровень IQ.

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