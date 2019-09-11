Каннибализм – решение продовольственного кризиса: идея шведского учёного

«Можете ли вы помыслить о том, чтобы съесть мясо человека?» – тема доклада, прозвучавшего на «Гастро Саммите» (прошёл в Стокгольме 3-4 сентября). Автором тезиса был Магнус Содерлунд, исследующий проблемы поведения. По словам профессора, консервативные табу против каннибализма со временем могут измениться, ведь употребление в пищу трупов могло бы помочь человечеству восполнить нехватку продовольствия – это одна из глобальных проблем будущего и основных тем «Гастро Саммита».

На вопрос во время интервью, готов ли он лично пробовать человеческую плоть, Содерлунд ответил уклончиво: «Чувствую некоторую нерешительность, но, чтобы не выглядеть чрезмерно консервативным… Я должен сказать… Я был бы готов хотя бы попробовать».

В докладе Магнус коснулся и гастрономической пригодности животных-питомцев и насекомых, но не остановился на вреде, который может нанести человеку питание себе подобными.

Одно из возможных и смертельно опасных последствий – куру (она же – «смеющаяся смерть»). Внешне она проявляется как постепенный отказ конечностей и неконтролируемые эмоции (вроде приступов смеха). С медицинской точки зрения, это не поддающийся лечению нейродегенартивный процесс, который развивался у аборигенов Папуа–Новой Гвинеи из-за поедания усопших (те практиковали этот обряд вплоть до 1960-х).