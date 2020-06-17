Каждый второй к 2050 году будет близорук

Исследование (2016) провели специалисты из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) и сингапурского Института исследования зрения. Как говорится в итоговой статье, в 2000 году на планете около 23% населения (1,406 миллиарда человек) страдали близорукостью — миопией (ухудшение зрения до −0,50 диоптрий и ниже). При этом у 2,7% (163 миллиона человек) миопия была в тяжелой форме (до −5,00 диоптрий и ниже).

Данные получены на основе метаанализа 145 различных исследований за период с 1995 по 2010 годы. Были рассмотрены 2,1 миллиона человек, живших как в городах, так и в сельской местности разных стран мира. В тех случаях, когда данные по какой-то стране были недоступны, ученые использовали средние показатели по наиболее схожим регионам.

Исследователи спрогнозировали, что к 2050 году уже 4,758 миллиарда человек будет иметь миопию, а это 49,8% от общей численности населения Земли (согласно рассчетам ООН, к середине века на планете будет жить 9 725 147 994 человек). Тяжелая миопия к этому времени будет у 938 миллионов человек. В частности, если в 2000 году в США насчитывалось около 90 миллионов близоруких, то к 2050 году эта цифра достигнет 260 миллионов. Для Канады количество людей с тяжелой миопией увеличится с 11 млн до 66 млн соответственно.

Исследователи поясняют, что тенденция роста близорукости объясняется экологическими факторами и изменением образа жизни людей: они все больше времени проводят у телеэкранов и мониторов, и все меньше — на открытом воздухе. Рекомендации по исправлению ситуации даются в первую очередь родителям: они должны строго ограничивать детей в использовании смартфонов и других современных устройств; вместо этого надо отдавать предпочтение прогулкам и физической активности, что полезно не только для тела, но и для зрения.

Узнайте, каким видят мир голуби.