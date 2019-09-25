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Человек

Люди научились выращивать зубную эмаль. Это может вызвать революцию в стоматологии

25 сентября 2019
Исследователям осталось доработать материал для его клинического использования.

Ученые из китайского университета Чжэцзян в Ханчжоу создали первый в мире материал, который может восстановить поврежденную зубную эмаль раз и навсегда, устранив все невидимые трещины и износ.

Ученые синтезировали кластеры фосфата кальция – главного компонента эмали диаметром всего в 1,5 нанометра. Этот материал может вырастить тонкий защитный слой на зубах. Прозрачный кристаллоподобный минерал имеет структуру, напоминающую чешую рыбы, и обладает высокой механической прочностью – почти идентичной эмали на человеческом зубе.

По словам ученых, эту технологию можно использовать в качестве эффективного средства в клинической практике при эрозии эмали, которая является основной причиной разрушения зубов.

В отличие от других тканей, таких как мышцы, кости и кожа, эмаль генерируется клетками, которые умирают сразу после завершения своей работы, поэтому она совершенно не способна восстанавливаться. По данным World Dental Federation, 44% населения планеты страдает от кариеса, который стоматологи лечат при помощи синтетических материалов и керамики.

Чэнь Хайфэн, адъюнкт-профессор кафедры биомедицинской инженерии Пекинского университета заявил, что новый материал пока еще нуждается в улучшении перед клиническим использованием. Во-первых, искусственной эмали требуется два дня для роста, что затрудняет его использование в стоматологической практике. Во-вторых, жидкий раствор материала содержит триэтиламин, токсичное вещество с очень сильным запахом, которое может представлять опасность для здоровья.

«Но это не означает, что мы ничего не можем сделать», – говорит Хайфэн.

По словам ученого триэтиламин быстро испаряется, и после использования искусственной эмали от него не останется и следа.

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