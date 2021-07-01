Китай объявлен страной, свободной от малярии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила Китай свободным от малярии после 70-летних усилий по его ликвидации. В 1940-х годах Китай регистрировал 30 миллионов случаев заболевания в год. С тех пор благодаря усилиям по искоренению болезни количество зараженных неуклонно снижалось, а теперь сошло на нет.

По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, успех Китая был достигнут тяжелым трудом и пришел только после десятилетий целенаправленных и последовательных действий.