Китай объявлен страной, свободной от малярии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила Китай свободным от малярии после 70-летних усилий по его ликвидации. В 1940-х годах Китай регистрировал 30 миллионов случаев заболевания в год. С тех пор благодаря усилиям по искоренению болезни количество зараженных неуклонно снижалось, а теперь сошло на нет.
По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, успех Китая был достигнут тяжелым трудом и пришел только после десятилетий целенаправленных и последовательных действий.
Малярия — опасное для жизни заболевание, вызываемое паразитами рода Plasmodium, которые передаются людям через укусы самок комаров рода Anopheles (малярийных комаров). Болезнь начинается с таких симптомов, как лихорадка, головная боль и озноб, и без лечения может быстро прогрессировать вплоть до смертельного исхода.
Хотя сегодня малярия эффективно поддается лечению с помощью артемизинин-комбинированной терапии, болезнь все еще широко распространена в Африке, на которую приходится 97% случаев заражений. По оценкам ВОЗ, в 2019 году во всем мире было зарегистрировано 229 миллионов случаев малярии и 409 тысяч летальных исходов.
Правительство Китая снизило заболеваемость малярией, используя вакцины противомалярийные препараты, опрыскивая места размножения комаров и распространяя обработанные инсектицидами сетки.
Государства могут подать заявление в ВОЗ о сертификации страны, свободной от малярии, после того, как на их территории в течение четырех лет не будет зарегистрировано местных случаев заболевания.
По данным ВОЗ, Китай стал 40-й страной, объявленной свободной от малярии. До Китая последними новичками в списке были Аргентина, Алжир и Узбекистан.
Ранее в этом году вакцина от малярии, разработанная группой из Оксфордского университета, показала эффективность 77% во время небольшого испытания в Буркина-Фасо. Это первая вакцина, достигшая столь высокого показателя. Теперь для подтверждения результатов в четырех африканских странах будут проведены более масштабные испытания.