Китайцу, родившемуся с 9 пальцами на ноге, наконец удалили лишние. Раньше операцию запрещали родители
21-летний китаец по имени Ацзюнь (Ajun) обратился к хирургам с просьбой ампутировать ему четыре лишних пальца на левой ноге.
Юноша рассказал, что из-за своего уродства он избегал в детстве какого-либо социального взаимодействия и боялся встречаться с девушками. Ацзюнь перестал носить сандалии с третьего класса начальной школы.
Суеверные родители Ацзюня не обращались к врачам по поводу дефекта своего ребенка. Как сообщает Daily Mail, после рождения они показали мальчика гадалке, которая заявила, что девять пальцев на ноге – это подарок небес. По словам молодого человека, они считали, что дефект всегда можно будет спрятать, а вот устранять ни к чему.
Man says being born with 9 toes was not 'lucky' sign like his parents claimed https://t.co/kA0qHHDlq5 pic.twitter.com/AUgV2UCyH0— twittans (@twittanss) 31 октября 2019 г.
Повзрослев, Ацзюнь обратился за медицинской помощью в хирургическую клинику города Фошань. Там врачи с помощью рентегна оценили степень тяжести деформации – дополнительные пальцы выросли в случайных местах между обычными, а большого пальца не было вовсе – он как бы расщепился на два, растущих из одного основания. По словам доктора, который проводил операцию, редко можно увидеть взрослого человека с таким дефектом – обычно детей избавляют от него уже в дошкольном возрасте.
Доктор Ву Сян с командой ассистентов оперировали юношу девять часов, не только удалив лишние пальцы, но и «собрав» новый большой палец из двух и поместив его в естественное положение на ноге.
Доктор Ву отметил, что подобные операции необходимо проводить, когда дети еще не достигли шестилетнего возраста – это лучше и для их психологического состояния, и для дальнейшего восстановления ступни.
Болезнь, связанная с лишними пальцами, называется полидактилия. В 2011 году в Книгу рекордов Гиннеса был занесет индийский мальчик Акшат Саксен. При рождении у него оказалось по 7 пальцев на каждой руке и по 10 пальцев на обеих ногах.