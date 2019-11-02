Китайцу, родившемуся с 9 пальцами на ноге, наконец удалили лишние. Раньше операцию запрещали родители

21-летний китаец по имени Ацзюнь (Ajun) обратился к хирургам с просьбой ампутировать ему четыре лишних пальца на левой ноге.

Юноша рассказал, что из-за своего уродства он избегал в детстве какого-либо социального взаимодействия и боялся встречаться с девушками. Ацзюнь перестал носить сандалии с третьего класса начальной школы.

Суеверные родители Ацзюня не обращались к врачам по поводу дефекта своего ребенка. Как сообщает Daily Mail, после рождения они показали мальчика гадалке, которая заявила, что девять пальцев на ноге – это подарок небес. По словам молодого человека, они считали, что дефект всегда можно будет спрятать, а вот устранять ни к чему.