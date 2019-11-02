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Человек

Китайцу, родившемуся с 9 пальцами на ноге, наконец удалили лишние. Раньше операцию запрещали родители

02 ноября 2019
Из-за мутации юноша не мог жить полноценной жизнью.

21-летний китаец по имени Ацзюнь (Ajun) обратился к хирургам с просьбой ампутировать ему четыре лишних пальца на левой ноге.

Юноша рассказал, что из-за своего уродства он избегал в детстве какого-либо социального взаимодействия и боялся встречаться с девушками. Ацзюнь перестал носить сандалии с третьего класса начальной школы.

Суеверные родители Ацзюня не обращались к врачам по поводу дефекта своего ребенка. Как сообщает Daily Mail, после рождения они показали мальчика гадалке, которая заявила, что девять пальцев на ноге – это подарок небес. По словам молодого человека, они считали, что дефект всегда можно будет спрятать, а вот устранять ни к чему. 

Повзрослев, Ацзюнь обратился за медицинской помощью в хирургическую клинику города Фошань. Там врачи с помощью рентегна оценили степень тяжести деформации – дополнительные пальцы выросли в случайных местах между обычными, а большого пальца не было вовсе – он как бы расщепился на два, растущих из одного основания. По словам доктора, который проводил операцию, редко можно увидеть взрослого человека с таким дефектом – обычно детей избавляют от него уже в дошкольном возрасте. 

Доктор Ву Сян с командой ассистентов оперировали юношу девять часов, не только удалив лишние пальцы, но и «собрав» новый большой палец из двух и поместив его в естественное положение на ноге. 

Доктор Ву отметил, что подобные операции необходимо проводить, когда дети еще не достигли шестилетнего возраста – это лучше и для их психологического состояния, и для дальнейшего восстановления ступни.

Болезнь, связанная с лишними пальцами, называется полидактилия. В 2011 году в Книгу рекордов Гиннеса был занесет индийский мальчик Акшат Саксен. При рождении у него оказалось по 7 пальцев на каждой руке и по 10 пальцев на обеих ногах.