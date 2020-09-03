Китайская рукопись возрастом более 2000 лет оказалась древнейшим анатомическим текстом

Рукописи на куске шелка были найдены при раскопках китайской гробницы в 1973 году учеными, работавшими на могиле Мавангдуй в Чанше, но тогда их не смогли расшифровать, и текст оставался загадкой до сих пор.

Современным исследователям удалось изучить древний диалект, на котором был написан манускрипт, что позволило прочесть «текст Мавангдуй». В нем описывается организация тела человека, на котором обозначены своеобразные линии-пути. По мысли древних анатомов, каждый из этих путей связан с определенной болезнью.