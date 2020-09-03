Китайская рукопись возрастом более 2000 лет оказалась древнейшим анатомическим текстом

Рукописи на куске шелка были найдены при раскопках китайской гробницы в 1973 году учеными, работавшими на могиле Мавангдуй в Чанше, но тогда их не смогли расшифровать, и текст оставался загадкой до сих пор.
Современным исследователям удалось изучить древний диалект, на котором был написан манускрипт, что позволило прочесть «текст Мавангдуй». В нем описывается организация тела человека, на котором обозначены своеобразные линии-пути. По мысли древних анатомов, каждый из этих путей связан с определенной болезнью.
Ученые отмечают, что древние китайские лекари, разумеется, имели представления о медицине, отличные от современных, а вскрытие человека не предполагалось из-за конфуцианских воззрений.
Рукописи были созданы в 168 году до нашей эры и содержат записи на различных диалектах китайского языка эпохи Хань. Это было серьезным препятствием для ученых.
Авторы того времени смотрели на тело с точки зрения традиционной китайской медицины, которая основана на философской концепции противоположностей инь и ян.
Рукописи были созданы до хорошо известных текстов по акупунктуре из «Хуанди нэй цзин» — Канона желтого императора о внутреннем, который почитается в Китае как текст, зародивший акупунктуру. В рукописи из Мавангдуй иглоукалывание не упоминается, однако описание линий-путей на теле человека хорошо вписывается в появившуюся в последствии традицию акупунктуры.
«Эпоха Хань была временем больших знаний и инноваций в различных искусствах и науках, поэтому этот тип классической анатомической науки соответствует преобладающей культуре того времени. Мы считаем, что наша интерпретация текста бросает вызов широко распространенному мнению об отсутствии научных оснований для „анатомии акупунктуры“, показывая, что первые врачи, писавшие о меридианах, на самом деле описывали физическое тело», — заключают исследователи.
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