Китайским коронавирусом можно заразиться от человека без симптомов болезни

Инкубационный период нового штамма коронавируса 2019-nCoV составляет от одного до 14 дней — в этот промежуток времени у человека не проявляется никаких симптомов заболевания. По словам Ма Цзяовея — главы Национальной комиссии здравоохранения Китая, зараженные могут представлять опасность для окружающих, так как вирус может распространяться и в бессимптомный период.
2019-nCoV принадлежит к семейству коронавирусов (Coronaviridae), впервые выделенном в 1965 году. Обычно коронавирусы вызывают простуду, однако есть и более опасные представители семейства: SARS-CoV — тяжёлый острый респираторный синдром или атипичная пневмония, и MERS-CoV — ближневосточный респираторный синдром. Однако даже во время эпидемии SARS-CoV в 2002–2003 годах вирус не передавался во время инкубационного периода. Это значительно усложняет борьбу с распространением заболевания.
По словам эксперта по инфекционным заболеваниям и профессора Калифорнийского университета в Сан-Франциско Чарльза Чиу, симптомы коронавируса включают заложенность носа, головную боль, кашель, боль в горле и лихорадку.
Российские туроператоры приостановили продажу туров в Китай после соответствующих рекомендаций Ростуризма. остановлена не только реализация пакутных туров, но и отдельных услуг: авиабилетов, бронирования отелей, экскурский и трансферов. Это продлится до стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе.
К 26 января вирус унес жизни 80 человек. Количество подтвержденных случаев заражения составляет 2 744. Хотя китайские власти изолировали Ухань, где впервые был обнаружен вирус, а также другие города провинции Хубэй, вирус распространился по крайней мере на 12 других стран: Таиланд, Японию, Южную Корею, Тайвань, Вьетнам, Сингапур, Непал, Францию, Австралию, Малайзию, Канаду и США.
Ранее ВОЗ решила не объявлять вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющую международное значение (ЧСЗМС). Однако члены комитета Международных медико-санитарных правил по чрезвычайной ситуации готовы провести новое экстренное заседание через несколько дней и пересмотреть свое решение, исходя из ситуации.