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Человек

Климат менял размеры тела человека на протяжении миллиона лет

Анастасия Баринова
09 июля 2021
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Фото: University of Cambridge
Ученые сравнили показатели множества представителей рода Homo.

Международная группа ученых под руководством специалистов из университетов Кембриджа и Тюбингена изучала размеры человеческого тела в исторической перспективе. Для исследования было отобрано более 300 окаменелостей представителей рода Homo, найденных по всему миру. Полученные данные были наложены на «карту» климатических изменений за последний миллион лет, и это позволило найти связь между анатомией людей и внешними факторами.

Наш вид, Homo sapiens, появился около 300 000 лет назад в Африке, но сам род Homo существует гораздо дольше, включая неандертальцев, Homo habilis, Homo erectus и другие вымершие родственные виды. Отличительной чертой эволюции Homo sapiens является тенденция к увеличению размеров тела и мозга по сравнению с более ранними гоминидами: мы на 50% тяжелее, а наш мозг — в три раза больше. Однако процессы, которые привели к таким изменениям, остаются спорными. Новое исследование ставило перед собою цель ответить на этот вопрос.

«Наша работа показывает, что климат, особенно температура воздуха, был основной движущей силой изменений размеров тела. Даже по современным людям мы видим, что жители севера крупнее южан, а теперь мы знаем, что те же самые климатические тенденции оказывали влияние в течение последнего миллиона лет», – профессор Андреа Маника, исследователь кафедры зоологии Кембриджского университета.

Помимо общих размеров тела, ученые сравнивали величину мозга у представителей рода Homo, но здесь каких-либо ярких корреляций найдено не было. Когда Homo жил в местах с небольшим количеством растительности, таких как открытые степи и луга, его мозг был массивнее, однако такие же показатели были найдены и в районах с другим типом природы. В сочетании с археологическими данными можно предположить, что в этом случае свою роль сыграло наличие крупных животных: охота на них сложна и требует эволюции мозга.

«Мы обнаружили, что размер мозга и размер тела определяют разные факторы: окружающая среда оказывает гораздо большее влияние на тело, чем на мозг», – ведущий автор исследования Мануэль Уилл из Тюбингенского университета.

Исследователи уверены, что человеческое тело и размер мозга продолжают меняться. Люди по-прежнему сталкиваются со множеством вызовов, и им приходится адаптироваться к различным температурам. По мнению научной группы, в наши дни более крупные люди в основном появляются на свет в более холодном климате.

Зато размер мозга у нашего вида, похоже, уменьшился с начала голоцена (около 11 650 лет назад). Растущая зависимость от технологий, таких как передача сложных задач компьютерам, может привести к еще большему сокращению мозга в течение следующих нескольких тысяч лет.

Более того: размер мозга не всегда одинаков в течение дня — к вечеру он уменьшается.

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