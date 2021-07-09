Климат менял размеры тела человека на протяжении миллиона лет

Международная группа ученых под руководством специалистов из университетов Кембриджа и Тюбингена изучала размеры человеческого тела в исторической перспективе. Для исследования было отобрано более 300 окаменелостей представителей рода Homo, найденных по всему миру. Полученные данные были наложены на «карту» климатических изменений за последний миллион лет, и это позволило найти связь между анатомией людей и внешними факторами.

Наш вид, Homo sapiens, появился около 300 000 лет назад в Африке, но сам род Homo существует гораздо дольше, включая неандертальцев, Homo habilis, Homo erectus и другие вымершие родственные виды. Отличительной чертой эволюции Homo sapiens является тенденция к увеличению размеров тела и мозга по сравнению с более ранними гоминидами: мы на 50% тяжелее, а наш мозг — в три раза больше. Однако процессы, которые привели к таким изменениям, остаются спорными. Новое исследование ставило перед собою цель ответить на этот вопрос.