Климат менял размеры тела человека на протяжении миллиона лет

Международная группа ученых под руководством специалистов из университетов Кембриджа и Тюбингена изучала размеры человеческого тела в исторической перспективе. Для исследования было отобрано более 300 окаменелостей представителей рода Homo, найденных по всему миру. Полученные данные были наложены на «карту» климатических изменений за последний миллион лет, и это позволило найти связь между анатомией людей и внешними факторами.
Наш вид, Homo sapiens, появился около 300 000 лет назад в Африке, но сам род Homo существует гораздо дольше, включая неандертальцев, Homo habilis, Homo erectus и другие вымершие родственные виды. Отличительной чертой эволюции Homo sapiens является тенденция к увеличению размеров тела и мозга по сравнению с более ранними гоминидами: мы на 50% тяжелее, а наш мозг — в три раза больше. Однако процессы, которые привели к таким изменениям, остаются спорными. Новое исследование ставило перед собою цель ответить на этот вопрос.
Помимо общих размеров тела, ученые сравнивали величину мозга у представителей рода Homo, но здесь каких-либо ярких корреляций найдено не было. Когда Homo жил в местах с небольшим количеством растительности, таких как открытые степи и луга, его мозг был массивнее, однако такие же показатели были найдены и в районах с другим типом природы. В сочетании с археологическими данными можно предположить, что в этом случае свою роль сыграло наличие крупных животных: охота на них сложна и требует эволюции мозга.
Исследователи уверены, что человеческое тело и размер мозга продолжают меняться. Люди по-прежнему сталкиваются со множеством вызовов, и им приходится адаптироваться к различным температурам. По мнению научной группы, в наши дни более крупные люди в основном появляются на свет в более холодном климате.
Зато размер мозга у нашего вида, похоже, уменьшился с начала голоцена (около 11 650 лет назад). Растущая зависимость от технологий, таких как передача сложных задач компьютерам, может привести к еще большему сокращению мозга в течение следующих нескольких тысяч лет.
Более того: размер мозга не всегда одинаков в течение дня — к вечеру он уменьшается.