Когда и почему люди перестанут заниматься сексом для продолжения рода?

Один из изобретателей оральных контрацептивов, профессор Карл Джерасси из Университета Стэнфорда, скончавшийся в 2015 году в возрасте 91 года, прогнозировал, что через несколько десятков лет развитие науки и фундаментальное изменение базовых ценностей человечества приведут к закономерному результату: секс для воспроизводства рода больше не потребуется.

Если, например, в 2014 году к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) прибегают лишь люди, имеющие какие-либо медицинские противопоказания для зачатия естественным путем (и их число сравнительно не велико) — то к 2050 году эта процедура станет повсеместной.

По мнению профессора Джерасси, «минусов» у такого прогноза нет — одни лишь «плюсы». Сценарий репродуктивного пути человечества будет следующий: молодые женщины и мужчины, находясь в лучшей физической форме, станут массово замораживать свои яйцеклетки и сперму, а затем проходить процедуру стерилизации. После этого им больше не придется беспокоиться о «подходящем» времени для зачатия и о «тикающих» биологических часах; зато можно полностью сосредоточиться на карьере и других делах. Занятие сексом останется лишь как способ получения удовольствия, но к беременностям — и особенно нежелательным — оно больше приводить не будет. Соответственно, исчезнет и такое явление, как аборты.

Карл Джерасси вошел в историю науки и медицины со своим изобретением первого в мире прототипа оральных контрацептивов в 1951 году. Вместе с несколькими коллегами Джерасси открыл прогестин (progestin norethindrone), который, в отличие от прогестерона (progesterone), действует даже при пероральном приеме и является намного более эффективным по сравнению с натуральным гормоном.

Прогестерон вырабатывается телом беременных женщин и помогает эмбриону имплантироваться в матке. Средство работает как контрацептив, заставляя организм считать, что уже наступила беременность: таким образом, в теле инициируется естественная защитная реакция, препятствующая последующему оплодотворению.

Новый препарат разрабатывался тогда как лекарство против неврологических расстройств, а также для помощи бесплодным женщинам. В результате же было создано новое слово в контрацепции. Джерасси, помимо того, известен как автор нескольких книг, в том числе поэтических сборников и фантастических новелл.

Тем не менее, его прогноз о будущей схеме деторождения не относится к разряду фантастики: для государств Запада этот путь выглядит достаточно реальным. Впрочем, даже там, а также в странах «третьего мира» и в местах, где влияние религии на жизнь остается очень сильным, говорить о стопроцентном переходе на ЭКО и стерилизацию не приходится.

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