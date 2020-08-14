Колумба снова оправдали по делу о сифилисе

В конце XV века Европу поразила ужасающая болезнь, жертвы которой страдали от ужасающих нарывов по всему телу и буквально гнили заживо. Эпидемия сифилиса бушевала на континенте, унеся жизни 5 миллионов человек. Веками историки и археологи спорят о происхождении болезни, и многие обвиняют Христофора Колумба и его команду в том, что они привезли сифилис из Америки.
Теперь, используя ДНК патогена, извлеченного из останков девяти европейцев, исследователи обнаружили доказательства того, что эпидемия возникла внутри континента: в Европе циркулировали различные штаммы сифилиса за десятилетия до путешествий Колумба.
Исследователи давно спорят об обстоятельствах эпидемии сифилиса в Европе в 1495 году. Широко распространена гипотеза о том, что болезнь на континент занесли матросы с кораблей Колумба из Нового Света, которые, в свою очередь, заразились от аборигенов острова Гаити. Многие из них затем присоединились к многонациональной армии короля Франции Карла VIII, который вторгся в Италию в 1494 году. В результате в 1495 году, когда был взят Неаполь, среди его солдат возникла вспышка сифилиса.
Другие ученые утверждают, что сифилис циркулировал в Европе задолго до Колумба, а в конце 1400-х годов просто стал более опасным. Они указывают на растущее количество археологических свидетельств: останки скелетов со всей Европы с предполагаемыми повреждениями костей, некоторые из которых, возможно, датируются XIV веком. Однако поражения костей могут быть вызваны любым из трепонемных заболеваний, к которым относится сифилис.
В новом исследовании группа ученых во главе с Иоганнесом Краузе из Института истории человечества Макса Планка проанализировала останки девяти человек с подозрением на сифилис. Скелеты были найдены в результате археологических раскопок в Финляндии, Эстонии и Нидерландах.
На сегодняшний день известно несколько видов заболеваний, вызываемых спирохетами (род Treponema). Возбудителем сифилиса является одна из них — бледная трепонема (Treponema pallidum), открытая учеными в 1905 году. Исследователи измельчили кости в порошок и проанализировали его на наличие признаков трепонемной ДНК, которую, как известно, трудно восстановить, поскольку бактерия присутствует только в небольших количествах и быстро разлагается.
Ученым удалось восстановить и секвенировать ДНК трепонем из четырех образцов и сравнить последовательности с современным штаммом сифилиса. Они использовали технику молекулярных часов, которая отслеживает изменения в генах с течением времени, чтобы оценить возраст штаммов, и откалибровали этот возраст с помощью углеродного датирования скелетов и дерева гробов, в которых они были похоронены.
Авторы работы искали сифилис, но нашли гораздо более широкий спектр штаммов трепонемы. Один из них вызывает фрамбезию, которая сегодня встречается исключительно в тропиках, а другой, ранее не обнаруженный штамм, не имеет современных аналогов.
По данным ученых, это первое прямое доказательство того, что сифилис существовал в Европе до контакта Колумба с Америкой.
Молли Цукерман, биоархеолог из Университета штата Миссисипи, изучающая древнюю трепонемную болезнь, хвалит достижение исследователей в извлечении трепонемной ДНК, но отмечает, что диапазоны дат выборки широки и не могут полностью опровергнуть гипотезу о завозе болезни Колумбом.
С этим соглашается и эпидемиолог Эдвард Холмс из Сиднейского университета: «То, что они получили штаммы сифилиса тех времен — это действительно интересно и очень важно. В чем я не уверен, так это в точной шкале времени образцов».
Краузе допускает, что он мог использовать больше европейских образцов, более точно датированных доколумбовым периодом. «Это еще не последний гвоздь в крышке гроба», — говорит он. Следующим шагом будет проверка большего количества скелетного материала и определение того, какие именно штаммы T. pallidum присутствовали в каждом из них до того, как Колумб приплыл из Америки.
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