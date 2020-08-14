Колумба снова оправдали по делу о сифилисе

В конце XV века Европу поразила ужасающая болезнь, жертвы которой страдали от ужасающих нарывов по всему телу и буквально гнили заживо. Эпидемия сифилиса бушевала на континенте, унеся жизни 5 миллионов человек. Веками историки и археологи спорят о происхождении болезни, и многие обвиняют Христофора Колумба и его команду в том, что они привезли сифилис из Америки.

Теперь, используя ДНК патогена, извлеченного из останков девяти европейцев, исследователи обнаружили доказательства того, что эпидемия возникла внутри континента: в Европе циркулировали различные штаммы сифилиса за десятилетия до путешествий Колумба.

Исследователи давно спорят об обстоятельствах эпидемии сифилиса в Европе в 1495 году. Широко распространена гипотеза о том, что болезнь на континент занесли матросы с кораблей Колумба из Нового Света, которые, в свою очередь, заразились от аборигенов острова Гаити. Многие из них затем присоединились к многонациональной армии короля Франции Карла VIII, который вторгся в Италию в 1494 году. В результате в 1495 году, когда был взят Неаполь, среди его солдат возникла вспышка сифилиса.

Другие ученые утверждают, что сифилис циркулировал в Европе задолго до Колумба, а в конце 1400-х годов просто стал более опасным. Они указывают на растущее количество археологических свидетельств: останки скелетов со всей Европы с предполагаемыми повреждениями костей, некоторые из которых, возможно, датируются XIV веком. Однако поражения костей могут быть вызваны любым из трепонемных заболеваний, к которым относится сифилис.