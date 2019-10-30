Компанию Coca-Cola назвали главным пластиковым загрязнителем мира

21 сентября защитники природы из более чем 50 стран мира приняли участие в акции под названием World Cleanup Day. В этот день было собрано почти полмиллиона пластиковых изделий по всему миру, загрязняющих окружающую среду. Более чем на 40% мусора удалось разобрать бренд той или иной компании, причём отходы продукции одного вендора встречались на порядок чаще других. По сведениям экологического движения «Освободись от пластика» (ВFFВ), из 476 423 кусков пластика 11 732 относились к компании Coca-Cola.
На втором месте в антирейтинге главных загрязнителей оказалась Nestlé — под лейблом этой компании было собрано 4846 пластиковых отходов. Третье место заняла Pepsi (3362 куска пластика), а следом расположились Mondelēz, Unilever и Mars. Согласно исследованиям ВFFВ, Coca-Cola второй год подряд лидирует среди загрязнителей пластиком.
Как сообщает BFFP, с 1950-х годов было переработано лишь 9% произведенного пластика. Остальной объем пластиковых отходов сожжён, захоронен на свалках или просто разбросан по планете. По мнению представителей экологического движения, современные темпы и усилия больших корпораций по переработке пластика не способны решить проблему загрязнения планеты.
Тем не менее в Coca-Cola не видят альтернатив пластиковой таре в ближайшем будущем. На сентябрьской конференции по разработке пластмасс Бен Джордан — старший директор Coca-Cola по экологической политике — сказал: «Многие хотели бы, чтобы пластмасса исчезла. Мы понимаем, что этого не произойдет. У пластика есть множество преимуществ, и он будет использоваться годами».
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