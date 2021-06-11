Красота требует жертв: как обувь испортила здоровье средневековым модникам

Не все жители древней Британии могли себе позволить следить за тенденциями, и потому большинство бедняков сохранили ноги здоровыми. Среди захороненных на сельских и приходских кладбищах доля бурсита составила 3-10% от общего числа исследованных; исследование кладбища при больнице дало 23%-ный показатель, а вот похороненные при монастыре имели бурсит в 43% случаев. Здесь нашли последний приют не только самые состоятельные горожане, но также священнослужители: все они носили дорогую обувь.

Среди 30 скелетов с признаками бурсита 21 принадлежал мужчинам. А у людей старше 45 лет, имевших это заболевание, чаще встречались следы переломов верхних конечностей: боль в ногах и неудобная походка заставляли человека спотыкаться, и приземляясь, он опирался на руки. С возрастом кости становятся более хрупкими, поэтому последствия были тяжелее, чем у молодых людей.

Использование модной одежды духовенством было настолько обычным явлением, что вызвало критику в современной литературе: об этом, в частности, можно прочесть в «Кентерберийских рассказах» Джеффри Чосера.