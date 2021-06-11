Красота требует жертв: как обувь испортила здоровье средневековым модникам

Множество людей страдает вальгусной деформацией первого пальца стопы (hallux valgus): угол между первой и второй плюсневыми костями значительно увеличен, и первый палец стопы смещается в наружную сторону, а первая кость – внутрь. В результате постоянного давления выступ «косточки» воспаляется и приводит к бурситу. Причиной заболевания может быть плоскостопие и ряд наследственных факторов, но чаще всего его провоцирует неудобная обувь.
По современной статистике, в основном эта деформация развивается у женщин из-за высоких каблуков и других моделей туфель с неестественным положением стопы. Археологи обнаружили, что в средневековье бурситом страдали представители обоих полов, и мужчины – даже чаще. Виновником оказались пулены – вид остроконечной обуви.
Команда Кембриджского университета проанализировала 177 скелетов с местных кладбищ, найдя свидетельства болезни у 6% людей, захороненных между XI и XIII веками. А для захороненных в XIV-XV веках этот показатель составлял уже 27%. Именно в XIV веке принятый в обществе стиль обуви изменился: в моду вошел длинный остроконечный мыс, вытеснивший функциональный округлый.
Не все жители древней Британии могли себе позволить следить за тенденциями, и потому большинство бедняков сохранили ноги здоровыми. Среди захороненных на сельских и приходских кладбищах доля бурсита составила 3-10% от общего числа исследованных; исследование кладбища при больнице дало 23%-ный показатель, а вот похороненные при монастыре имели бурсит в 43% случаев. Здесь нашли последний приют не только самые состоятельные горожане, но также священнослужители: все они носили дорогую обувь.
Среди 30 скелетов с признаками бурсита 21 принадлежал мужчинам. А у людей старше 45 лет, имевших это заболевание, чаще встречались следы переломов верхних конечностей: боль в ногах и неудобная походка заставляли человека спотыкаться, и приземляясь, он опирался на руки. С возрастом кости становятся более хрупкими, поэтому последствия были тяжелее, чем у молодых людей.
Использование модной одежды духовенством было настолько обычным явлением, что вызвало критику в современной литературе: об этом, в частности, можно прочесть в «Кентерберийских рассказах» Джеффри Чосера.
В обществе позднего средневековья погоня за элегантностью (под ней понималась заостренность) обуви стала настолько абсурдной, что в 1463 году король Эдуард IV издал закон, ограничивающий длину мыска до двух дюймов (пять сантиметров) для жителей Лондона.
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