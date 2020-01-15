Криптонит для ума: какие химикаты понижают IQ детей

Согласно новому исследованию ученых из Нью-Йоркского университета, антипирены привели к потере 162 миллионов баллов IQ среди детей в США в период с 2001 по 2016 год.

В работе, опубликованной в журнале Molecular and Cellular Endocrinology («Молекулярная и клеточная эндокринология»), рассматривались четыре химических вещества, которые больше всего влияют на мозг развивающегося ребенка: свинец, ртуть, пестициды и полибромированные дифениловые эфиры, также известные как антипирены.

Леонардо Трасанде, педиатр и исследователь общественного здравоохранения в Нью-Йоркском университете, сравнил химические вещества с водителем авто, сбившим пешехода и скрывшимся с места аварии: как только ребенок подвергается их воздействию, возместить этот ущерб невозможно.