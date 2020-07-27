Кумари: с небес на землю

…Много лет назад правитель долины Катманду Джайя Пракаш Малла играл в кости с покровительницей этой страны богиней Таледжу, которая явилась к нему в облике прекрасной женщины. Во время игры король сжульничал, чем сильно разгневал свою соперницу. Богиня отказала Джайе в своей поддержке, но через некоторое время смягчилась, сказав, что по-прежнему будет покровительницей долины и станет являться на землю в облике непорочной девочки — кумари. Так, если верить легенде, появилась древняя традиция.

К сожалению, в Непале распространены и другие, менее красивые предания. Говорят, если когда-то в теле женщины обитал дух богини, он не утрачивает силы даже после особых ритуалов, сопровождающих проводы кумари. Ходят легенды, что на брачном ложе из лона бывшей кумари извергаются змеи и пожирают ее несчастного возлюбленного. «Из суеверия мужчины опасаются жениться на бывших кумари, — сетует Рамеш, отец Уники Баджрачарья, нынешней кумари округа Патан, — считают, что на них обрушатся страшные беды».