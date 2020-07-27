Кумари: с небес на землю

…Много лет назад правитель долины Катманду Джайя Пракаш Малла играл в кости с покровительницей этой страны богиней Таледжу, которая явилась к нему в облике прекрасной женщины. Во время игры король сжульничал, чем сильно разгневал свою соперницу. Богиня отказала Джайе в своей поддержке, но через некоторое время смягчилась, сказав, что по-прежнему будет покровительницей долины и станет являться на землю в облике непорочной девочки — кумари. Так, если верить легенде, появилась древняя традиция.
К сожалению, в Непале распространены и другие, менее красивые предания. Говорят, если когда-то в теле женщины обитал дух богини, он не утрачивает силы даже после особых ритуалов, сопровождающих проводы кумари. Ходят легенды, что на брачном ложе из лона бывшей кумари извергаются змеи и пожирают ее несчастного возлюбленного. «Из суеверия мужчины опасаются жениться на бывших кумари, — сетует Рамеш, отец Уники Баджрачарья, нынешней кумари округа Патан, — считают, что на них обрушатся страшные беды».
Это не единственная проблема, с которой сталкиваются девочки по возвращении к нормальной жизни. Богиню нельзя ни к чему принуждать, она сама изъявляет желание. Ее в прямом смысле слова носят на руках и буквально заваливают подношениями. Ей строго запрещается разговаривать с посторонними. Так проходит несколько — иногда десять, а то и больше — лет. А потом правила игры меняются — в одночасье и навсегда. Девочке-подростку, как правило, бывает сложно социализироваться. Учиться в школе наравне со сверстницами — целая проблема.
В наши дни священный статус кумари не мешает богиням учиться на дому, но еще лет 60 назад образование для этих девочек было совершенно недоступно. Интернет пестрит фотографиями маленьких живых богинь, но как складывается их судьба после возвращения с небес на землю? Как и чем они живут? Что думают о своем прошлом? Как относятся ко всем мифам и предрассудкам? Бывшие кумари разного возраста отвечают на эти вопросы.
Самита Баджрачарья, 12 лет
Самита только полгода назад перестала быть кумари в округе Патан. Как тут принято говорить – «уволилась». Девочка очень молчалива – разговаривает с трудом, особенно с незнакомыми людьми. Просьбы присесть на стул или посмотреть в камеру выполняет нехотя, видно, что сказывается бывшая «небесная жизнь» кумари. Самита только что пошла учиться в школу с другими ребятами и все еще испытывает дискомфорт в большом классе. Ей непривычно ходить по улицам среди людей. Но не все так грустно: Самита – фанатка веселых мультфильмов про Губку Боба.
Саджани Шакья, 17 лет
Саджани была кумари Бхактапура с 3 до 11 лет. Девушка вспоминает то время с удовольствием. Единственным минусом была необходимость вставать рано – в полпятого утра. Сейчас Саджани готовится поступать в колледж, чтобы учиться на программиста. В ее комнате я нахожу старенький компьютер IBM и массу литературы по специальности. Девушка мечтает, чтобы ей позвонил Стив Джобс и пригласил работать в компании Apple. На мое замечание, что Джобса, к сожалению, уже нет в живых, Саджани отвечает удивленным восклицанием: «Как? Я же недавно смотрела фильм, где он сыграл главную роль!»
Санубаджико Шакья, 34 года
Санубаджико – бывшая кумари округа Бхактапур – работает швеей на дому. На первом месте для нее семья – муж и две дочки. У Санубаджико все по расписанию: нет времени «на всякие там фотографии и разговоры». Она перестала быть кумари в 13 лет и в школе никому не говорила о своем прошлом. Лишь спустя некоторое время новые друзья узнали о ее тайне. И сегодня Санубаджико не любит распространяться об этом, чтобы избежать повышенного интереса к себе. Даже фотографий из «той жизни» она не хранит. Этот ветхий черно-белый снимок – единственное напоминание о божественном прошлом.
Нанимая Шакья, 57 лет
Бывшая кумари Катманду и первая в истории кумари, у которой был частный учитель. Смеясь, Нанимая говорит, что и сейчас предпочла бы быть богиней — в реальной жизни «слишком много забот». Она вышла замуж по договоренности своих родителей с родителями жениха. Ослушаться их было нельзя, и Нанимая вспоминает, как ее муж Руп первое время побаивался ее. Руп жив и здоров по сей день, нянчит двух внуков.К Нанимае пришлось приехать четыре раза, прежде чем она согласилась сфотографироваться, — и то лишь при условии, что она сама выберет место, которое считает «благоприятным».
Дана Баджрачарья, 62 года
Дана — женщина с уникальной судьбой. Ее можно считать как бывшей, так и действующей живой богиней округа Патан. Дело в том, что у Даны так и не начались месячные, поэтому она обречена до конца своих дней оставаться кумари. В какой-то момент в Патане выбрали новую богиню, но и Дану оставили. Она живет со своими родственниками и принимает посетителей в специальном помещении с троном. После приемов Дана удаляется в свою комнату, откуда не выходит. Она не разговаривает, общается жестами. Я спросил женщину, хотела бы она иметь свою семью. Дана кивнула.