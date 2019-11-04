LEGO открыла новый кампус, стилизованный под продукцию компании

Компания LEGO разрабатывала кампус в течение четырёх лет. Площадь нового зданияв городе Биллунн (Дания) составит 54000 квадратных метров. Кампус воплощает в себе основные ценности организации: фантазию, креативность, веселье, обучение и качество. В дизайн здания вплетены основные части конструктора LEGO — блоки. Весь корпус рассчитан на две тысячи сотрудников и открыт для посетителей. Строительство завершится в 2021 году.
«Команда усердно работала над созданием рабочего пространства, которое отражает наши ценности и навевает веселье. Наша миссия состоит в том, чтобы вдохновлять детей, поэтому важно предоставить сотрудникам игривую вдохновляющую атмосферу, способствующую творчеству и инновационному мышлению», — Нильс Б. Кристиансен, генеральный директор LEGO Group.
Поддержание экологической устойчивости является основным принципом для группы LEGO, которую называют «Надежда планеты». Крыша близлежащего парковочного гаража покрыта 4150 солнечных батарей для производства более 1 млн КВтч — это обеспечит половину энергопотребления всего кампуса.
Крыши новых зданий покрыты растениями седум, которые поглощают воду и CO2. Дождевая вода будет использоваться для орошения парков на территории кампуса. Внутри используется гипсокартонный материал, ввиду своей повышенной прочности и сниженных требований стальных рам. На строительсте сэкономлены 22 тонны стали и на 650 тонн уменьшены выбросы CO2.