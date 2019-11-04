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Человек

LEGO открыла новый кампус, стилизованный под продукцию компании

04 ноября 2019
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На данный момент открыты лишь два корпуса из восьми. В них уже работают около 500 сотрудников.

Компания LEGO разрабатывала кампус в течение четырёх лет. Площадь нового зданияв городе Биллунн (Дания) составит 54000 квадратных метров. Кампус воплощает в себе основные ценности организации: фантазию, креативность, веселье, обучение и качество. В дизайн здания вплетены основные части конструктора LEGO — блоки. Весь корпус рассчитан на две тысячи сотрудников и открыт для посетителей. Строительство завершится в 2021 году.

«Команда усердно работала над созданием рабочего пространства, которое отражает наши ценности и навевает веселье. Наша миссия состоит в том, чтобы вдохновлять детей, поэтому важно предоставить сотрудникам игривую вдохновляющую атмосферу, способствующую творчеству и инновационному мышлению», — Нильс Б. Кристиансен, генеральный директор LEGO Group.

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LEGO

Поддержание экологической устойчивости является основным принципом для группы LEGO, которую называют «Надежда планеты». Крыша близлежащего парковочного гаража покрыта 4150 солнечных батарей для производства более 1 млн КВтч — это обеспечит половину энергопотребления всего кампуса.

Крыши новых зданий покрыты растениями седум, которые поглощают воду и CO2. Дождевая вода будет использоваться для орошения парков на территории кампуса. Внутри используется гипсокартонный материал, ввиду своей повышенной прочности и сниженных требований стальных рам. На строительсте сэкономлены 22 тонны стали и на 650 тонн уменьшены выбросы CO2.