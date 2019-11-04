LEGO открыла новый кампус, стилизованный под продукцию компании

Компания LEGO разрабатывала кампус в течение четырёх лет. Площадь нового зданияв городе Биллунн (Дания) составит 54000 квадратных метров. Кампус воплощает в себе основные ценности организации: фантазию, креативность, веселье, обучение и качество. В дизайн здания вплетены основные части конструктора LEGO — блоки. Весь корпус рассчитан на две тысячи сотрудников и открыт для посетителей. Строительство завершится в 2021 году.

«Команда усердно работала над созданием рабочего пространства, которое отражает наши ценности и навевает веселье. Наша миссия состоит в том, чтобы вдохновлять детей, поэтому важно предоставить сотрудникам игривую вдохновляющую атмосферу, способствующую творчеству и инновационному мышлению», — Нильс Б. Кристиансен, генеральный директор LEGO Group.