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Человек

Лекарство от диабета оказалось эффективным средством для похудения

National Geographic Россия
12 февраля 2021
Препарат снижает вес на 20% у трети испытуемых.

Семаглутид, одобренный препарат для лечения диабета 2-го типа, исследуется в качестве лекарства для похудения. Авторы работы называют свое исследование «переломным моментом» в области терапии для похудения.

Первоначально разработанный для лечения диабета препарат работает, беря под контроль систему регуляции аппетита организма. Результаты показали, что треть участников исследования сократила более одной пятой своего веса с помощью еженедельных инъекций в сочетании с традиционными программами похудения.

Семаглутид имитирует химическую структуру естественного гормона, называемого GLP-1, который снижает чувство голода, воздействуя на центр контроля аппетита в области гипоталамуса мозга.

Исследование по изучению возможности использования семаглутида в качестве лекарства для похудания, дало многообещающие результаты: 28 пациентов с клиническим ожирением продемонстрировали среднюю потерю веса на 5 кг в течение 12 недель. 

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В настоящее время эти исследования перешли в третью фазу, в которой принимают участие почти две тысячи человек с избыточным весом или ожирением из 129 мест в 16 разных странах. В течение 68-недельного периода испытуемым еженедельно вводили семаглутид или плацебо. Программа включала диеты с пониженным содержанием калорий, повышенную физическую активность и консультации с диетологами.

Среди тех, кто получал плацебо, средняя потеря веса в ходе исследования составила 2,6 кг, что соответствует снижению индекса массы тела (ИМТ) на 0,92. В группе, получавшей семаглутид, средняя потеря веса составила 15,3 кг, а среднее снижение ИМТ — 5,54. Эта группа также продемонстрировала снижение факторов риска сердечных заболеваний и диабета, включая такие факторы, как уровень сахара в крови и артериальное давление.

Некоторые участники исследования испытали побочные эффекты, такие как тошнота и диарея, хотя исследователи описывают их как временные.

«Результаты этого исследования представляют собой крупный прорыв в улучшении здоровья людей с ожирением. Три четверти людей, получавших семаглутид, потеряли более 10 процентов своего веса, а более одной трети потеряли более 20 процентов. Ни один другой препарат не приблизился к достижению такого уровня потери веса — это действительно меняет правила игры», — говорит ведущий автор исследования Рэйчел Баттерхэм из Университетского колледжа Лондона.

По результатам этого исследования семаглутид был представлен в органы здравоохранения Европы, США и Великобритании для утверждения в качестве средства для лечения ожирения.

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