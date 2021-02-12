Лекарство от диабета оказалось эффективным средством для похудения

Семаглутид, одобренный препарат для лечения диабета 2-го типа, исследуется в качестве лекарства для похудения. Авторы работы называют свое исследование «переломным моментом» в области терапии для похудения.

Первоначально разработанный для лечения диабета препарат работает, беря под контроль систему регуляции аппетита организма. Результаты показали, что треть участников исследования сократила более одной пятой своего веса с помощью еженедельных инъекций в сочетании с традиционными программами похудения.

Семаглутид имитирует химическую структуру естественного гормона, называемого GLP-1, который снижает чувство голода, воздействуя на центр контроля аппетита в области гипоталамуса мозга.

Исследование по изучению возможности использования семаглутида в качестве лекарства для похудания, дало многообещающие результаты: 28 пациентов с клиническим ожирением продемонстрировали среднюю потерю веса на 5 кг в течение 12 недель.