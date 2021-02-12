Лекарство от диабета оказалось эффективным средством для похудения

Семаглутид, одобренный препарат для лечения диабета 2-го типа, исследуется в качестве лекарства для похудения. Авторы работы называют свое исследование «переломным моментом» в области терапии для похудения.
Первоначально разработанный для лечения диабета препарат работает, беря под контроль систему регуляции аппетита организма. Результаты показали, что треть участников исследования сократила более одной пятой своего веса с помощью еженедельных инъекций в сочетании с традиционными программами похудения.
Семаглутид имитирует химическую структуру естественного гормона, называемого GLP-1, который снижает чувство голода, воздействуя на центр контроля аппетита в области гипоталамуса мозга.
Исследование по изучению возможности использования семаглутида в качестве лекарства для похудания, дало многообещающие результаты: 28 пациентов с клиническим ожирением продемонстрировали среднюю потерю веса на 5 кг в течение 12 недель.
В настоящее время эти исследования перешли в третью фазу, в которой принимают участие почти две тысячи человек с избыточным весом или ожирением из 129 мест в 16 разных странах. В течение 68-недельного периода испытуемым еженедельно вводили семаглутид или плацебо. Программа включала диеты с пониженным содержанием калорий, повышенную физическую активность и консультации с диетологами.
Среди тех, кто получал плацебо, средняя потеря веса в ходе исследования составила 2,6 кг, что соответствует снижению индекса массы тела (ИМТ) на 0,92. В группе, получавшей семаглутид, средняя потеря веса составила 15,3 кг, а среднее снижение ИМТ — 5,54. Эта группа также продемонстрировала снижение факторов риска сердечных заболеваний и диабета, включая такие факторы, как уровень сахара в крови и артериальное давление.
Некоторые участники исследования испытали побочные эффекты, такие как тошнота и диарея, хотя исследователи описывают их как временные.
«Результаты этого исследования представляют собой крупный прорыв в улучшении здоровья людей с ожирением. Три четверти людей, получавших семаглутид, потеряли более 10 процентов своего веса, а более одной трети потеряли более 20 процентов. Ни один другой препарат не приблизился к достижению такого уровня потери веса — это действительно меняет правила игры», — говорит ведущий автор исследования Рэйчел Баттерхэм из Университетского колледжа Лондона.
По результатам этого исследования семаглутид был представлен в органы здравоохранения Европы, США и Великобритании для утверждения в качестве средства для лечения ожирения.