Лестница, на которой станцевал Джокер, стала новой достопримечательностью Нью-Йорка

Лестница между домами в районе Бронкс в Нью-Йорке, на которой станцевал главный герой вышедшего недавно фильма «Джокер», стала новой достопримечательностью, которую туристы массово фотографируют и выкладывают в Инстаграм.
Узкая и довольно крутая лестница соединяет авеню Шекспира и Андерсона в Бронксе. В одной из знаковых сцен фильма Джокер в исполнении актера Хоакина Феникса спускается по ней, танцуя под композицию «Rock&Roll Part II» Гари Глиттера.
Бронкс не может похвастаться вниманием туристов, несмотря на то, что здесь находятся зоопарк, Нью-Йоркский ботанический сад и стадион Янки. Район пользуется скверной репутацией из-за повышенного уровня преступности, который снизился только в последние годы. Возможно, фильм «Джокер» поспособствует тому, что путешественники больше узнают о Бронксе.
«Джокер» в сентябре получил главный приз престижного Венецианского кинофестиваля. За первые выходные после премьеры он собрал в США 96 миллионов долларов.