Лестница, на которой станцевал Джокер, стала новой достопримечательностью Нью-Йорка

Бронкс не может похвастаться вниманием туристов, несмотря на то, что здесь находятся зоопарк, Нью-Йоркский ботанический сад и стадион Янки. Район пользуется скверной репутацией из-за повышенного уровня преступности, который снизился только в последние годы. Возможно, фильм «Джокер» поспособствует тому, что путешественники больше узнают о Бронксе.