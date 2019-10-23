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Лестница, на которой станцевал Джокер, стала новой достопримечательностью Нью-Йорка

23 октября 2019
Джокер
Инстаграм заполнен десятками фотографий с обычной лестницей, ставшей площадкой для одной из самых ярких сцен фильма «Джокер».

Лестница между домами в районе Бронкс в Нью-Йорке, на которой станцевал главный герой вышедшего недавно фильма «Джокер», стала новой достопримечательностью, которую туристы массово фотографируют и выкладывают в Инстаграм.

Узкая и довольно крутая лестница соединяет авеню Шекспира и Андерсона в Бронксе. В одной из знаковых сцен фильма Джокер в исполнении актера Хоакина Феникса спускается по ней, танцуя под композицию «Rock&Roll Part II» Гари Глиттера.

Бронкс не может похвастаться вниманием туристов, несмотря на то, что здесь находятся зоопарк, Нью-Йоркский ботанический сад и стадион Янки. Район пользуется скверной репутацией из-за повышенного уровня преступности, который снизился только в последние годы. Возможно, фильм «Джокер» поспособствует тому, что путешественники больше узнают о Бронксе.

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#jokerstairs

Публикация от Erin Sauer (@sauer.8)

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Why so serious? 🙃

Публикация от jennapolignone (@jennapolignone)

«Джокер» в сентябре получил главный приз престижного Венецианского кинофестиваля. За первые выходные после премьеры он собрал в США 96 миллионов долларов.