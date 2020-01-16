Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №195, декабрь 2019
National Geographic Traveler №72, ноябрь 2019 – январь 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Человек

Любители зеленого чая живут дольше

National Geographic Россия
16 января 2020
Зеленый чай
Фото: Marco Verch Professional Photographer and Speaker Follow/flickr.com
Ученые пришли к такому выводу на основе исследования, которое длится уже 22 года.

Ученые из Китайской академии медицинских наук решили сопоставить привычку людей пить чай со степенью риска сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от других причин. 

В выборке были учтены данные 100 902 человек, у которых ранее не было сердечных приступов, инсультов и раковых заболеваний. Участники были разделены на две группы. В первую попали те, кто пил чай три раза в неделю или чаще, во вторую – те, кто пил чай менее трех раз в неделю или люди, вообще не пьющие чай. Среднее время наблюдения составило 7,3 года.

Исследование показало, что у любителей чая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в среднем ниже на 20%, риск инсульта с летальным исходом оказался ниже на 22%, а преждевременной смерти по разным причинам – на 15%.

Возрастной анализ развития болезней показал, что у любителей чая старше 50 лет ишемическая болезнь сердца и инсульт развивались на 1,41 года позже, чем у людей, редко пьющих чай, а жили они в среднем на 1,26 лет дольше.

«Благоприятные последствия от употребления чая были наиболее выраженными среди тех, кто пьет его постоянно. Исследования показали, что основные биологически активные соединения в чае, а именно полифенолы, не задерживаются в организме в течение длительного времени. Поэтому частое потребление чая в течение длительного периода может быть необходимо для кардиозащитного эффекта», – доктор Донгфенг Гу, автор исследования из Китайской академии медицинских наук.

В силу национальных особенностей оказалось, что подавляющее большинство любителей чая, участвовавших в исследовании, пили зеленый чай (49%), тогда как черному отдавали предпочтение всего 8%. При раздельном анализе по типам чая оказалось, что благоприятное влияние на здоровье оказывает только зеленый чай. У тех, кто пил черный чай, улучшений показателей не наблюдалось.

Исследователи связывают это с тем, что зеленый чай является богатым источником полифенолов, а при ферментации – обязательном этапе производства черного чая – полифенолы окисляются, теряя свои антиоксидантные свойства.

Проект China-PAR реализуется в Китае с 1998 года. Его цель – прогнозирование рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний среди населения страны.

Результаты исследования на основе проекта China-PAR (Prediction for atherosclerotic cardiovascular disease risk in China) были опубликованы в «Европейском журнале практической кардиологии» (European Journal of Preventive Cardiology).

Ранее ученые пришли к выводу, что жгучий перец чили продлевает жизнь (пока что только мухам). 