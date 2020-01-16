Любители зеленого чая живут дольше

Ученые из Китайской академии медицинских наук решили сопоставить привычку людей пить чай со степенью риска сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от других причин.

В выборке были учтены данные 100 902 человек, у которых ранее не было сердечных приступов, инсультов и раковых заболеваний. Участники были разделены на две группы. В первую попали те, кто пил чай три раза в неделю или чаще, во вторую – те, кто пил чай менее трех раз в неделю или люди, вообще не пьющие чай. Среднее время наблюдения составило 7,3 года.

Исследование показало, что у любителей чая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в среднем ниже на 20%, риск инсульта с летальным исходом оказался ниже на 22%, а преждевременной смерти по разным причинам – на 15%.

Возрастной анализ развития болезней показал, что у любителей чая старше 50 лет ишемическая болезнь сердца и инсульт развивались на 1,41 года позже, чем у людей, редко пьющих чай, а жили они в среднем на 1,26 лет дольше.