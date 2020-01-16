Любители зеленого чая живут дольше

Ученые из Китайской академии медицинских наук решили сопоставить привычку людей пить чай со степенью риска сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от других причин.
В выборке были учтены данные 100 902 человек, у которых ранее не было сердечных приступов, инсультов и раковых заболеваний. Участники были разделены на две группы. В первую попали те, кто пил чай три раза в неделю или чаще, во вторую – те, кто пил чай менее трех раз в неделю или люди, вообще не пьющие чай. Среднее время наблюдения составило 7,3 года.
Исследование показало, что у любителей чая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в среднем ниже на 20%, риск инсульта с летальным исходом оказался ниже на 22%, а преждевременной смерти по разным причинам – на 15%.
Возрастной анализ развития болезней показал, что у любителей чая старше 50 лет ишемическая болезнь сердца и инсульт развивались на 1,41 года позже, чем у людей, редко пьющих чай, а жили они в среднем на 1,26 лет дольше.
В силу национальных особенностей оказалось, что подавляющее большинство любителей чая, участвовавших в исследовании, пили зеленый чай (49%), тогда как черному отдавали предпочтение всего 8%. При раздельном анализе по типам чая оказалось, что благоприятное влияние на здоровье оказывает только зеленый чай. У тех, кто пил черный чай, улучшений показателей не наблюдалось.
Исследователи связывают это с тем, что зеленый чай является богатым источником полифенолов, а при ферментации – обязательном этапе производства черного чая – полифенолы окисляются, теряя свои антиоксидантные свойства.
Проект China-PAR реализуется в Китае с 1998 года. Его цель – прогнозирование рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний среди населения страны.
Результаты исследования на основе проекта China-PAR (Prediction for atherosclerotic cardiovascular disease risk in China) были опубликованы в «Европейском журнале практической кардиологии» (European Journal of Preventive Cardiology).
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