Любители зеленого чая живут дольше

В силу национальных особенностей оказалось, что подавляющее большинство любителей чая, участвовавших в исследовании, пили зеленый чай (49%), тогда как черному отдавали предпочтение всего 8%. При раздельном анализе по типам чая оказалось, что благоприятное влияние на здоровье оказывает только зеленый чай. У тех, кто пил черный чай, улучшений показателей не наблюдалось.

Исследователи связывают это с тем, что зеленый чай является богатым источником полифенолов, а при ферментации – обязательном этапе производства черного чая – полифенолы окисляются, теряя свои антиоксидантные свойства.

Проект China-PAR реализуется в Китае с 1998 года. Его цель – прогнозирование рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний среди населения страны.

Результаты исследования на основе проекта China-PAR (Prediction for atherosclerotic cardiovascular disease risk in China) были опубликованы в «Европейском журнале практической кардиологии» (European Journal of Preventive Cardiology).

