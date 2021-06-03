Людей обучили эхолокации всего за 10 недель

Эхолокация — это способность по движению звуковых волн определять положение объектов в пространстве. В отличие от животных — например, летучих мышей и дельфинов — для человека она не является каким-либо врожденным свойством. Однако это умение можно развить, натренировав слух. При этом научить человека эхолокации можно довольно быстро — всего за 10 недель.
Лор Талер, психолог-экспериментатор из Даремского университета, уже несколько лет изучает эхолокацию человека. Ее прошлые исследования пытались выявить особенности и возможные преимущества этой способности.
В новом исследовании Талер и ее команда захотели проверить, можно ли научить эхолокации неопытных людей — как со зрением, так и без него — за относительно короткий период времени, и действительно ли этот навык помогает слепым.
В эксперименте приняли участие 14 зрячих и 12 человек, ослепших в раннем возрасте. Курс состоял из 20 занятий, проводившихся на протяжении десяти недель.
Добровольцы были в возрасте от 21 до 79 лет, и никто из них ранее не использовал эхолокацию в своей жизни. Чтобы проверить свои навыки и установить ориентир, они также заручились помощью семи человек, которые практиковали эхолокацию не менее десяти лет.
В целом, команда обнаружила, что все люди заметно улучшили свои результаты в тестах на эхолокацию за 10-недельный период. Все испытуемые научились распознавать относительное расположение и размер близлежащих предметов в полной темноте. Некоторые люди выполняли задания наравне с опытными эхолокаторами, а некоторые зрячие справлялись с тестами лучше слепых.
Три месяца спустя слепые добровольцы о том, как обучение повлияло на их жизнь. Все они сообщили об улучшении своей мобильности, и десять из них заявили, что чувствуют себя независимыми. Полученные данные, по словам Талер, предполагают, что этот тренинг может быть легко принят многими людьми и что он может помочь слепым людям в повседневной деятельности.
Ученые пояснили, что их исследование основано на небольшой выборке, поэтому его не следует рассматривать как убедительное доказательство преимуществ эхолокации. В настоящее время Талер и ее команда над исследованием данных нейровизуализации, чтобы понять, как освоение этого навыка может изменить мозг человека.