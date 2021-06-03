Людей обучили эхолокации всего за 10 недель

Эхолокация — это способность по движению звуковых волн определять положение объектов в пространстве. В отличие от животных — например, летучих мышей и дельфинов — для человека она не является каким-либо врожденным свойством. Однако это умение можно развить, натренировав слух. При этом научить человека эхолокации можно довольно быстро — всего за 10 недель.

Лор Талер, психолог-экспериментатор из Даремского университета, уже несколько лет изучает эхолокацию человека. Ее прошлые исследования пытались выявить особенности и возможные преимущества этой способности.

В новом исследовании Талер и ее команда захотели проверить, можно ли научить эхолокации неопытных людей — как со зрением, так и без него — за относительно короткий период времени, и действительно ли этот навык помогает слепым.

В эксперименте приняли участие 14 зрячих и 12 человек, ослепших в раннем возрасте. Курс состоял из 20 занятий, проводившихся на протяжении десяти недель.