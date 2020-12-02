Люди делятся не только на «сов» и «жаворонков»: есть 6 различных хронотипов

Исследователи опросили почти 2300 участников, большинство из которых были студентами университетов, попросив их самостоятельно оценить свой хронотип на основе диапазона из шести возможных типов, выявленных в предыдущих исследованиях.

Участники заполнили ряд стандартных тестов и анкет, используемых исследователями сна и предназначенных для оценки уровня сонливости и бодрствования в разное (а иногда и случайное) время в течение дня.

95 процентов участников идентифицировали себя с шестью гипотетическими хронотипами, предложенными исследователями, и только 5 процентов не идентифицировали себя ни с одним из них.

13% людей отнесли себя к классическим жаворонкам, 24% — к совам. 18% участников заявили, что чувствуют себя постоянно сонными в дневное время (дневной сонный тип), 16% были умеренно активными днем (умеренно-активный тип), 15% отметили, что чувствуют прилив сил днем (дневной активный тип), а 9% сказали, что они очень активны в течение всего дня (высокоактивный тип).

На основе исследования авторы работы описали шесть хронотипов и считают их «полностью подтвержденными». Утренние хронотипы имеют больше энергии в начале дня, которая падает до средних уровней днем, а затем до низких — вечером. Напротив, вечерние хронотипы проявляют низкий уровень бодрости по утрам, который вырастает до среднего уровня в середине дня, а затем поднимается до высокого уровня ночью.

В целом, ученые отмечают, что люди чаще идентифицировали себя с вечерними типами, и лишь немногим более трети участников идентифицировали себя с утренними типами.

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