Люди делятся не только на «сов» и «жаворонков»: есть 6 различных хронотипов

Привычное и распространенное деление типов людей на тех, кто любит просыпаться рано утром (жаворонки) и тех, кто часто бодрствует по ночам (совы) не отражает истинного количества существующих хронотипов, утверждают исследователи во главе с Аркадием Путиловым из НИИМББ (Научно-исследовательский институт молекулярной биологии и биофизики Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины в Новосибирске) и Дмитрием Свешниковым из кафедры нормальной физиологии медицинского факультета РУДН.
Хронотипы — это поведенческие проявления циркадных ритмов, которые мы наблюдаем в течение дня и ночи. В некотором смысле это ваши внутренние биологические часы, помогающие определить, когда необходимо засыпать, а когда бодрствовать.
Авторы нового исследования отмечают, что предыдущие работы были сосредоточены только на утреннем и вечернем хронотипах, однако ученые считают, что их больше. Они предложили расширить классификацию суточной активности до 6 типов: утренний (жаворонки), вечерний (совы), высокоактивный тип, дневной сонный тип, дневной активный тип и умеренно-активный тип.
Исследователи опросили почти 2300 участников, большинство из которых были студентами университетов, попросив их самостоятельно оценить свой хронотип на основе диапазона из шести возможных типов, выявленных в предыдущих исследованиях.
Участники заполнили ряд стандартных тестов и анкет, используемых исследователями сна и предназначенных для оценки уровня сонливости и бодрствования в разное (а иногда и случайное) время в течение дня.
95 процентов участников идентифицировали себя с шестью гипотетическими хронотипами, предложенными исследователями, и только 5 процентов не идентифицировали себя ни с одним из них.
13% людей отнесли себя к классическим жаворонкам, 24% — к совам. 18% участников заявили, что чувствуют себя постоянно сонными в дневное время (дневной сонный тип), 16% были умеренно активными днем (умеренно-активный тип), 15% отметили, что чувствуют прилив сил днем (дневной активный тип), а 9% сказали, что они очень активны в течение всего дня (высокоактивный тип).
На основе исследования авторы работы описали шесть хронотипов и считают их «полностью подтвержденными». Утренние хронотипы имеют больше энергии в начале дня, которая падает до средних уровней днем, а затем до низких — вечером. Напротив, вечерние хронотипы проявляют низкий уровень бодрости по утрам, который вырастает до среднего уровня в середине дня, а затем поднимается до высокого уровня ночью.
В целом, ученые отмечают, что люди чаще идентифицировали себя с вечерними типами, и лишь немногим более трети участников идентифицировали себя с утренними типами.
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