Люди научились пить молоко почти мгновенно по эволюционным меркам

Способность людей переваривать молоко во взрослом возрасте веками меняла наши диетические привычки и общество. Но когда и как эта способность, известная как толерантность к лактозе, возникла и закрепилась, остается предметом споров.

Проверяя генетический материал костей людей, погибших во время битвы в бронзовом веке около 1200 г. до н. э., международная группа ученых предположила, что толерантность к лактозе распространилась по Центральной Европе всего за пару тысяч лет — невероятно быстро, если сравнивать с большинством эволюционных изменений, наблюдаемых у людей.

Битва произошла на берегу реки Толленсе на территории современной Германии и была одним из первых крупнейших сражений в истории Европы. В ней участвовало около 4000 воинов, не менее тысячи из которых погибли. Несмотря на возраст останков, исследователи секвенировали ДНК некоторых фрагментов костей, обнаруженных на месте битвы. Они восстановили 14 относительно полных геномов погибших мужчин и подтвердили, что все они происходили из одного племени или популяции.

Благодаря этому удалось понять, как часто встречалась мутантная версия гена LCT в ДНК этих древних жителей Европы. Оказалось, что усваивать лактозу мог лишь каждый восьмой воин, погибший в сражении на реке Толленсе. Это оказалось удивительным открытием, поскольку с появления на этой территории первых общин земледельцев прошло уже 4000 лет.

Одновременно с этим, у ученых появилась возможность сравнить процентное соотношение толерантных к лактозе 3200 лет назад с людьми, населявшими эту же территорию в более поздние периоды, вплоть до современных людей. Так, в современной Германии непереносимость лактозы встречается примерно у 15% населения.