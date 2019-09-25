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Человек

Люди с болезнью Паркинсона часто застывают на месте. Прибор с лазерным лучом помогает им снова идти

25 сентября 2019
Path Finder
Фото: walkwithpath.com
Разработка датского предпринимателя Лизы Папе была отмечена премией в миллион евро.

Устройство Path Finder было изобретено в 2014 году Лизой Папе, чей отец страдает болезнью Паркинсона. Path Finder помогает людям преодолеть один из симптомов заболевания – нарушение походки, при котором больные застывают на месте и не могут снова двигаться.

«Люди описывают это, как чувство приклеивания к полу и неспособности сделать шаг вперед, несмотря на намерение сделать это. Фактически, 70 процентов всех падений при Паркинсоне связаны с этим симптомом», – говорит Папе.

Одна из особенностей этого «замерзания походки» состоит в том, что больным проще двигаться, если у них есть внешний визуальный сигнал, помогающий идти.

«Исследователи обнаружили, что люди застывают в основном на плоском покрытии, тогда как на лестницах у них, как правило, все в порядке», – поясняет Папе.

Path Finder основывается на этом принципе. Небольшие лазеры, прикрепленные к обуви, проецируют зеленую линию, имитируя ступеньку на лестнице. Исследования показали, что устройство значительно уменьшает количество эпизодов застывания.

24 сентября в Брюсселе Папе получила премию Horizon за лучшее решение для улучшения мобильности пожилых людей. Она планирует потратить полученный миллион евро на продвижение Path Finder в Европе и выхода на американский рынок.

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Человек
Люди с болезнью Паркинсона часто застывают на месте. Прибор с лазерным лучом помогает им снова идти
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