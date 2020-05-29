Мальчики надеялись получить суперсилу от укусов черной вдовы и попали в больницу

Чёрные вдовы (Latrodectus) — род пауков из семейства тенётников (Theridiidae). Так называют и самок, и самцов, принадлежащих роду. Чёрных вдов легко узнать благодаря ярко-красной отметине у них на брюшке, чаще всего в форме песочных часов. У них чрезвычайно прочная паутина, а яд нейротоксичен и в 15 раз сильнее, чем яд гремучей змеи.

Однако следует помнить: эти пауки первыми не нападают, укусить человека они могут только в целях самообороны. Три мальчика из Боливии как раз вынудили чёрную вдову обороняться, и довольно отчаянно.

Как сообщает издание Telemundo, три брата (8, 10, и 12 лет) пасли коз в боливийской провинции Чаянта, когда один из них заметил паука из рода чёрных вдов. Мальчики принялись тыкать в него палкой и продолжали до тех пор, пока паук не укусил каждого из них по очереди. Они искренне верили, что это подарит им суперсилу.

Чиновник министерства здравоохранения Боливии рассказал, что вскоре мать заметила плачущих братьев и отвезла их в местный медицинский центр, когда узнала о случившемся. У детей была лихорадка, тремор и мышечные боли: их перевели сперва в другую больницу, а после в детскую столичную больницу в Ла-Пасе. Они провели там неделю после укуса, и недавно их выписали.

Чиновник министерства здравоохранения Вирджилио Пьетро рассказал об этом случае во время своего выступления на брифинге по коронавирусу (после основной его части). Он сказал, что хочет распространить эту историю, чтобы родители были предупреждены об опасности.