Материалы, созданные руками человека, перевесили всю биомассу Земли

Рон Мило из Научного института Вейцмана в Реховоте (Израиль) и его коллеги изучили изменения глобальной биомассы и антропогенной массы с 1900 года до наших дней. Они рассчитывали оценку сухого веса без учета воды. Антропогенная масса определяется как масса, заключенная в неодушевленных твердых предметах, созданных людьми, и не включает отходы.

Доминирующими категориями в анализе были созданные человеком массы в виде зданий и инфраструктуры, состоящие из бетона, заполнителей, кирпича и асфальта. Большая часть мировой биомассы пришлась на растения и кустарники.

Ученые обнаружили, что в начале ХХ века масса объектов, созданных человеком, составляла около 3% от общей биомассы мира. Но в 2020 году искусственная масса достигла 1,1 тератонны (тератонна равняется 1×1012 тонн), что превышает общую мировую биомассу.

По оценкам исследователей, количество одного лишь созданного человеком пластика превышает по массе всех наземных и морских животных вместе взятых. По мере того как человеческая масса увеличивалась, это также сказывалось на биомассе растений.