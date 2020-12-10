Материалы, созданные руками человека, перевесили всю биомассу Земли

Рон Мило из Научного института Вейцмана в Реховоте (Израиль) и его коллеги изучили изменения глобальной биомассы и антропогенной массы с 1900 года до наших дней. Они рассчитывали оценку сухого веса без учета воды. Антропогенная масса определяется как масса, заключенная в неодушевленных твердых предметах, созданных людьми, и не включает отходы.
Доминирующими категориями в анализе были созданные человеком массы в виде зданий и инфраструктуры, состоящие из бетона, заполнителей, кирпича и асфальта. Большая часть мировой биомассы пришлась на растения и кустарники.
Ученые обнаружили, что в начале ХХ века масса объектов, созданных человеком, составляла около 3% от общей биомассы мира. Но в 2020 году искусственная масса достигла 1,1 тератонны (тератонна равняется 1×1012 тонн), что превышает общую мировую биомассу.
По оценкам исследователей, количество одного лишь созданного человеком пластика превышает по массе всех наземных и морских животных вместе взятых. По мере того как человеческая масса увеличивалась, это также сказывалось на биомассе растений.
«Со времени первой сельскохозяйственной революции человечество примерно вдвое сократило массу растений. Современное сельское хозяйство использует увеличивающуюся площадь земель для выращивания сельскохозяйственных культур.
Общая масса одомашненных культур значительно перевешивается потерей массы растений в результате обезлесения, управления лесным хозяйством и других изменений в землепользовании. Эти тенденции в мировой биомассе повлияли на углеродный цикл и здоровье человека», — пишут авторы исследования.
Резкое увеличение антропогенной массы происходило в 1950-х годах после повсеместного перехода в строительстве с кирпича на бетон и в 1960-х годах после активного внедрения асфальта для тротуаров.
В частности, наблюдается непрерывный рост антропогенной массы более чем на 5% в год с периода сразу после Второй мировой войны, который стал известен как «великое ускорение» и характеризовался увеличением потребления и городского развития.
И наоборот, во время спада вес человеческого следа уменьшается. Во время Великой депрессии и нефтяного кризиса 1979 года наблюдались ключевые спады.
Исследование показало, что след человечества стремительно увеличивается в размерах с начала ХХ века, удваиваясь каждые 20 лет.
С 1900 года общая биомасса немного уменьшилась, в то время как масса, созданная человеком, быстро увеличилась до уровня производства более 30 гигатонн (30 000 000 000 тонн) в год. Если человеческое производство будет продолжаться такими темпами, вес нашего воздействия превысит 3 тератонны к 2040 году.
«Это исследование объединяет недавние усилия по количественной оценке масштабов воздействия человеческой деятельности на нашу планету. Воздействие этой деятельности было настолько резким и значительным, что было предложено переименовать нынешнюю геологическую эпоху в антропоцен. Наше исследование строго и количественно подтверждает это предложение», — заключают авторы работы.
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