Мед оказался эффективнее при лечении простуды, чем лекарственные препараты

Особый интерес представляет сравнение меда с антибиотиками. Авторы обзора отмечают, что антибиотики часто вызывают побочные эффекты и рост устойчивости к противомикробным препаратам, поэтому использование меда в качестве альтернативного средства имеет множество преимуществ.

«Поскольку большинство инфекций верхних дыхательных путей являются вирусными, назначение антибиотиков неэффективно и нецелесообразно», — пишут авторы работы.

По словам исследователей, врачи неоправданно часто прибегают к назначению антибиотиков. Нередко это происходит из-за желания сохранить хорошие отношения с пациентами, которые сами просят прописать им сильные лекарственные препараты.

Однако ученые предупреждают, что мед — сложное вещество, поэтому разные его виды могут иметь разные эффекты. Он безопасен для использования большей частью населения, за исключением людей с аллергией и младенцев в возрасте до одного года.

Авторы работы отмечают, что исследования эффективности меда продолжаются. При этом ученые хотят выяснить не только то, насколько полезным может быть мед с точки зрения его антибактериальных свойств, но и как он может помочь для лечения других заболеваний, кроме кашля и простуды. «Иногда лучшие методы лечения — это те, которые природа уже предоставила нам, но определенно необходимы дополнительные исследования», — заключают ученые.

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