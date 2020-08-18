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Человек

Микропластик впервые обнаружили в тканях человека

Михаил Сысоев
18 августа 2020
Микропластик
Фото: Oregon State University / flickr.com
Учены подтвердили то, о чем все давно догадывались.

Специалисты из Аризонского государственного университета разработали технологию, благодаря которой частицы микро- и нанопластика можно обнаружить в человеческих органах. Чтобы проверить свою методику они взяли 47 образцов тканей легких, печени, селезенки и почек из банка тканей, созданного для изучения нейродегенеративных заболеваний. Их результаты показали, что микропластик можно обнаружить в каждом образце.

Ученые, чья работа будет представлена ​​на заседании Американского химического общества, заявили, что их метод позволит другим исследователям определять уровни загрязнения человеческих органов по всему миру.

«Было бы наивно полагать, что пластик есть везде, но только не в нас. Сейчас мы предоставляем исследовательскую платформу, которая позволит нам и другим ученым искать то, что невидимо — эти частицы слишком малы, чтобы их можно было обнаружить невооруженным глазом. Риск [для здоровья] действительно заключается в мелких частицах», — Рольф Халден, соавтор исследования.

Разработанный аналитический метод позволяет исследователям идентифицировать десятки типов пластика, включая полиэтилентерефталат (ПЭТ), используемый в пластиковых бутылках для напитков, и полиэтилен, используемый в пластиковых пакетах. Также они обнаружили бисфенол А — химическое вещество, используемое для производства пластмасс, во всех 47 образцах.

«У нас нет в мыслях выглядеть паникерами, но нас беспокоит то, что эти небиоразлагаемые материалы, которые присутствуют повсюду, могут проникать и накапливаться в тканях человека, и мы не знаем возможных последствий для здоровья», — Варун Келкар, соавтор исследования.

По словам Келкара, эпидемиологические исследования для оценки показателей здоровья человека еще только впереди. Ученые рассчитывают узнать о потенциальных рисках для здоровья людей, если таковые имеются. 

Микропластиком считаются частицы диаметром менее 5 мм, нанопластик имеет диаметр менее 0,001 мм. И то и другое образуется в основном в результате истирания больших кусков пластика, выброшенных в окружающую среду. Исследования на дикой природе и лабораторных животных связывают воздействие крошечных пластмасс с бесплодием, воспалениями и раком.

Новая методология, разработанная командой для извлечения пластика из тканей и их анализа, будет опубликована в интернете, чтобы другие исследователи могли сообщать о своих результатах стандартизированным способом. 

«Этот общий ресурс поможет создать базу данных о воздействии пластика, чтобы мы могли сравнивать воздействие на органы и группы людей во времени и в географическом пространстве», — сказал Халден.

Предыдущие исследования показали, что люди съедают и вдыхают не менее 50 000 частиц микропластика в год.

Узнайте, как в Австралии подсчитали содержание микропластика в морепродуктах с рынка, и сколько пластика за обед поглощает австралийский любитель сардин.

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