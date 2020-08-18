Микропластик впервые обнаружили в тканях человека

По словам Келкара, эпидемиологические исследования для оценки показателей здоровья человека еще только впереди. Ученые рассчитывают узнать о потенциальных рисках для здоровья людей, если таковые имеются.

Микропластиком считаются частицы диаметром менее 5 мм, нанопластик имеет диаметр менее 0,001 мм. И то и другое образуется в основном в результате истирания больших кусков пластика, выброшенных в окружающую среду. Исследования на дикой природе и лабораторных животных связывают воздействие крошечных пластмасс с бесплодием, воспалениями и раком.

Новая методология, разработанная командой для извлечения пластика из тканей и их анализа, будет опубликована в интернете, чтобы другие исследователи могли сообщать о своих результатах стандартизированным способом.

«Этот общий ресурс поможет создать базу данных о воздействии пластика, чтобы мы могли сравнивать воздействие на органы и группы людей во времени и в географическом пространстве», — сказал Халден.

Предыдущие исследования показали, что люди съедают и вдыхают не менее 50 000 частиц микропластика в год.

Узнайте, как в Австралии подсчитали содержание микропластика в морепродуктах с рынка, и сколько пластика за обед поглощает австралийский любитель сардин.