Микропластик впервые обнаружили в тканях человека

Специалисты из Аризонского государственного университета разработали технологию, благодаря которой частицы микро- и нанопластика можно обнаружить в человеческих органах. Чтобы проверить свою методику они взяли 47 образцов тканей легких, печени, селезенки и почек из банка тканей, созданного для изучения нейродегенеративных заболеваний. Их результаты показали, что микропластик можно обнаружить в каждом образце.
Ученые, чья работа будет представлена на заседании Американского химического общества, заявили, что их метод позволит другим исследователям определять уровни загрязнения человеческих органов по всему миру.
Разработанный аналитический метод позволяет исследователям идентифицировать десятки типов пластика, включая полиэтилентерефталат (ПЭТ), используемый в пластиковых бутылках для напитков, и полиэтилен, используемый в пластиковых пакетах. Также они обнаружили бисфенол А — химическое вещество, используемое для производства пластмасс, во всех 47 образцах.
По словам Келкара, эпидемиологические исследования для оценки показателей здоровья человека еще только впереди. Ученые рассчитывают узнать о потенциальных рисках для здоровья людей, если таковые имеются.
Микропластиком считаются частицы диаметром менее 5 мм, нанопластик имеет диаметр менее 0,001 мм. И то и другое образуется в основном в результате истирания больших кусков пластика, выброшенных в окружающую среду. Исследования на дикой природе и лабораторных животных связывают воздействие крошечных пластмасс с бесплодием, воспалениями и раком.
Новая методология, разработанная командой для извлечения пластика из тканей и их анализа, будет опубликована в интернете, чтобы другие исследователи могли сообщать о своих результатах стандартизированным способом.
«Этот общий ресурс поможет создать базу данных о воздействии пластика, чтобы мы могли сравнивать воздействие на органы и группы людей во времени и в географическом пространстве», — сказал Халден.
Предыдущие исследования показали, что люди съедают и вдыхают не менее 50 000 частиц микропластика в год.
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