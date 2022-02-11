Мир накрыла эпидемия одиночества

Все больше людей на протяжении большей части времени чувствуют себя одинокими, выяснили ученые.

Группа австралийских ученых под руководством Сиднейского университета поделилась результатами обширного исследования о проблемных уровнях одиночества, с которым сталкиваются люди по всему миру. Исследование охватывает 113 стран за период с 2000 по 2019 годы.

Данные показывают, что одиночество не только влияет на психическое здоровье и благополучие, но также связано с целым рядом проблем с физическим здоровьем и даже ранней смертью.

Недавняя оценка американских исследователей предполагает, что одна треть населения в промышленно развитых странах регулярно испытывает одиночество, и каждый двенадцатый человек чувствует себя одиноким на уровне, который может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Но до сих пор было неясно, насколько широко одиночество распространено в глобальном масштабе.

Поэтому ученые решили обобщить данные по всему миру, чтобы оценить масштабы и серьезность проблемы. В общей сложности они проанализировали данные по подросткам (12–17 лет) в 77 странах или территориях, молодым людям (18–29 лет) в 30 странах, взрослым людям среднего возраста (30–59 лет) в 32 странах и пожилым людям (60 лет и старше) в 40 странах.

«Принято считать, что примерно 1 из 12 человек испытывает одиночество на уровне, который может привести к серьезным проблемам со здоровьем, однако источник таких данных неясен, и исследователи так и не установили, насколько широко распространено одиночество в глобальном масштабе. Вот почему мы были заинтересованы в проведении такого обзора», – Мелоди Дин, соавтор исследования из Сиднейского университета.

Охват данных был заметно выше в странах с высоким уровнем дохода (особенно в Европе) по сравнению со странами с низким и средним уровнем дохода. Всего в метаанализ было включено 212 оценок по 106 странам из 24 исследований.

Для подростков совокупная распространенность одиночества варьировалась от 9,2% в Юго-Восточной Азии до 14,4% в регионе Восточного Средиземноморья. Для взрослых метаанализ проводился только для европейского региона, и для всех возрастных групп была обнаружена постоянная географическая закономерность.

Где люди одиноки больше всего? Самая низкая распространенность одиночества наблюдалась в странах Северной Европы (2,9 % для молодых людей, 2,7 % для взрослых среднего возраста и 5,2 % для пожилых людей), а самая высокая – в странах Восточной Европы (7,5 % для молодых людей, 9,6% для взрослых среднего возраста и 21,3% для пожилых людей).

Ученые отмечают, что никогда еще исследования, связанные с проблемой одиночества, не носили столь важный характер. Обзор не включал данные после начала пандемии COVID-19, но исследователи уверены, что меры социальной изоляции привели к повышению уровня одиночества, что вызвало волну депрессии, злоупотребления алкоголем и наркотиками, а также побудили людей к действиям насильственного характера и суицидальному поведению.

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«Данные переписи населения США показали, что сегодня одиноких людей молодого и среднего возраста больше, чем в предыдущие годы. Но в европейском обзоре кажется, что пожилые люди старше 60 лет чаще всего страдают от чувства острого одиночества. Разные результаты в разных странах позволяют предположить, что возрастная модель одиночества может зависеть от контекста, но нам нужно больше данных, чтобы сказать наверняка», – пишут исследователи.

Ученые отмечают, что пандемия развеяла миф о том, что одиночество – это в основном проблема пожилых людей. Они уверены, что меры общественного здравоохранения теперь должны учитывать это.

Раньше ученые выяснили, что чувство одиночества бывает заложено в ДНК.