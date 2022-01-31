Миру предрекают эпидемию слабоумия

Исследователи прогнозируют, что к 2050 году каждый четвертый человек старше 80 лет будет страдать деменцией.

На фоне старения и роста населения Земли деменция стала одной из серьезных мировых проблем. Ожидается, что в будущем количество людей с данным заболеванием существенно возрастет. Международная группа ученых спрогнозировала глобальную распространенность деменции с 2019 до 2050 года. В число соавторов работы вошли сотрудники лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Public Health.

В мире число людей, страдающих деменцией, из года в год растет, что в первую очередь связано со старением населения. В 2019 году число людей с деменцией в целом по миру составило 57,4 миллиона. Согласно оценкам, сделанным учеными, к 2050 году больных будет уже 152,8 миллиона (от 130 млн при лучшем сценарии развития до 175,9 млн при худшем).

Исследование показало, что в России ожидается рост числа заболевших на 107%. Это сопоставимо с прогнозами для стран с уровнем дохода выше среднего, но несколько больше, чем в других странах Восточной Европы. Средний показатель – 92% (от 58 до 127%).

Прогноз роста числа заболевших деменцией по миру Фото: МФТИ

Наименьший рост заболевания прогнозируется в странах с высоким уровнем дохода в Азиатско-Тихоокеанском регионе (53%) и Западной Европе (74%). Тенденция к снижению заболеваемости, несмотря на взросление населения, связана с повышением уровня образования и высоким уровнем медицины, в частности, с качественным лечением сердечно-сосудистых заболеваний. Однако все оценки сходятся в том, что абсолютное число заболевших со временем все равно возрастет.

Наибольший рост ожидается в Северной Африке и на Ближнем Востоке (367%), а также в восточной части Африки, к югу от Сахары (357%), где наибольший вклад в прогноз вносит общее увеличение численности населения в этом регионе.

Распространенность деменции в 2019 году была выше у женщин, чем у мужчин (соотношение 1,69). При этом вероятность развития деменции, по данным исследования, с возрастом удваивается каждые пять лет. Эти тенденции сохранятся и к 2050 году. По данным анализа, в 2050 году 0,5% и 0,6% мужчин и женщин в возрасте от 40–69 лет могут иметь симптомы деменции, 6,5% и 8,5% – в возрасте от 70 до 84 лет и 23,5% и 30,5% старше 85 лет.

Прогноз распространенности деменции был получен для разных стран на основании трех основных факторов риска заболевания: высокого индекса массы тела, высокого уровня содержания глюкозы в крови и курения.

«К сожалению, деменция на текущий момент не поддается лечению какими-либо известными классическими методами. Фармакология, трансляционная медицина, стимулирование мозга – все они пока далеки от того, чтобы предложить действенное лечение. Однако нам известны факторы риска, которые повышают вероятность возникновения деменции. А также некоторые способы профилактики этого заболевания, которые, по крайней мере, способны замедлить его течение или отдалить во времени», – Никита Отставнов, соавтор статьи и заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ.

По словам ученого, в наших силах уменьшить воздействие на нас факторов риска и чаще использовать средства профилактики: учиться, получать новые знания, образование, «тренировать мозг», вести здоровый образ жизни и заниматься спортом, соблюдая осторожность, всесторонне поддерживать свое здоровье.

В список факторов риска возникновения деменции попали низкий уровень образования, гипертония, нарушения слуха, курение, ожирение в среднем возрасте, депрессия, отсутствие физической активности, диабет, а также длительная социальная изоляция, чрезмерное употребление алкоголя, травмы головы и частично – загрязнение воздуха.

«Последний фактор имеет определенные особенности. Есть исследования, которые показывают влияние загрязнения воздуха на мозг. В то же время самый загрязненный воздух, как правило, в мегаполисах. Однако активная жизнь в городах ежедневно нагружает наш мозг, она действует на мозг, словно тренажер, постоянно держит в тонусе. Поэтому есть данные, что риск возникновения деменции в крупных городах меньше», – пояснил Отставнов.

Исследователи напоминают, что многие из факторов риска деменции поддаются контролю. Устранение этих факторов с помощью мер по охране общественного здоровья, а также личной заботы людей о своем благополучии может повлиять на прогноз развития заболевания в кратко- и долгосрочной перспективе.