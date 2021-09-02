Мизокинезия может затрагивать до трети всех людей: что это такое?

Чтобы лучше понять природу этого явления исследователи из Университета Британской Колумбии провели то, что они называют «первым глубоким научным исследованием» мизокинезии, и результаты показывают, что повышенная чувствительность к ерзанию — это то, с чем приходится иметь дело большому количеству людей.

В серии экспериментов с участием более 4100 добровольцев ученые измерили распространенность мизокинезии среди людей, оценив влияние, которое она оказала на них, и выяснили, почему эти ощущения могут проявляться.

«Мы обнаружили, что примерно одна треть респондентов сообщила о некоторой степени чувствительности к мизокинезии по отношению к повторяющемуся беспокойному поведению других людей, которое встречается в их повседневной жизни», — пишут ученые.

Согласно анализу, мизокинезия иногда идет рука об руку со звуковой чувствительностью мизофонии, которая влияет на людей в разной степени: некоторые сообщают о низкой чувствительности к раздражающим звукам, тогда как другие испытывают сильное воздействие от них.