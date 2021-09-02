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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
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Человек

Мизокинезия может затрагивать до трети всех людей: что это такое?

National Geographic Россия
02 сентября 2021
Проверьте, есть ли она у вас.

Согласно новому и первому в своем роде исследованию, стрессовые ощущения, вызванные тем, что другие люди ерзают, мельтешат или иными словами слишком много двигаются, — это чрезвычайно распространенное психологическое явление, затрагивающее каждого третьего человека.

Это странное явление, называемое мизокинезией, что означает «ненависть к движениям», мало изучено, но было отмечено в исследовании родственного состояния – мизофонии. Это расстройство, при котором люди становятся раздраженными, слыша определенные повторяющиеся звуки.

«Мизокинезия определяется как сильная негативная аффективная или эмоциональная реакция на вид чьих-то мелких и повторяющихся движений, например, когда кто-то бездумно ерзает рукой или ногой», – авторы исследования.

Чтобы лучше понять природу этого явления исследователи из Университета Британской Колумбии провели то, что они называют «первым глубоким научным исследованием» мизокинезии, и результаты показывают, что повышенная чувствительность к ерзанию — это то, с чем приходится иметь дело большому количеству людей.

В серии экспериментов с участием более 4100 добровольцев ученые измерили распространенность мизокинезии среди людей, оценив влияние, которое она оказала на них, и выяснили, почему эти ощущения могут проявляться.

«Мы обнаружили, что примерно одна треть респондентов сообщила о некоторой степени чувствительности к мизокинезии по отношению к повторяющемуся беспокойному поведению других людей, которое встречается в их повседневной жизни», — пишут ученые.

Согласно анализу, мизокинезия иногда идет рука об руку со звуковой чувствительностью мизофонии, которая влияет на людей в разной степени: некоторые сообщают о низкой чувствительности к раздражающим звукам, тогда как другие испытывают сильное воздействие от них.

«Они испытывают негативное эмоциональное воздействие и такие реакции, как гнев, беспокойство или разочарование, а также снижение удовольствия от социальных ситуаций, работы и обучения. Некоторые даже меньше занимаются общественной деятельностью из-за этого состояния», – Тодд Хэнди, соавтор исследования.

В ходе исследования ученые провели тесты, чтобы выяснить, может ли мизокинезия людей возникать из-за повышенной зрительно-внимательной чувствительности людей, которая выражается в неспособности блокировать отвлекающие события, происходящие на их визуальной периферии.

Однако убедительных доказательств того, что рефлексивные механизмы визуального внимания вносят существенный вклад в чувствительность к мизокинезии, пока найдено не было. Тем не менее, у ученых есть некоторые гипотетические зацепки, которые они хотели бы использовать в будущих исследованиях.

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«Одна из возможностей, которую мы хотим изучить, заключается в том, как задействованы зеркальные нейроны таких людей. Эти нейроны активируются, когда мы двигаемся, но они также активируются, когда мы видим, как другие двигаются. Например, когда вы видите, что кто-то получил ранение, вы также можете вздрогнуть, поскольку их боль отражается в вашем собственном мозгу.

Причина, по которой люди ерзают, заключается в том, что они взволнованы или нервничают, поэтому, когда люди, страдающие мизокинезией, видят, как кто-то ерзает, они могут проецировать это состояние на себя и чувствовать беспокойство или нервозность», — заключают исследователи.

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