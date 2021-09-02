Мизокинезия может затрагивать до трети всех людей: что это такое?

Согласно новому и первому в своем роде исследованию, стрессовые ощущения, вызванные тем, что другие люди ерзают, мельтешат или иными словами слишком много двигаются, — это чрезвычайно распространенное психологическое явление, затрагивающее каждого третьего человека.
Это странное явление, называемое мизокинезией, что означает «ненависть к движениям», мало изучено, но было отмечено в исследовании родственного состояния – мизофонии. Это расстройство, при котором люди становятся раздраженными, слыша определенные повторяющиеся звуки.
Чтобы лучше понять природу этого явления исследователи из Университета Британской Колумбии провели то, что они называют «первым глубоким научным исследованием» мизокинезии, и результаты показывают, что повышенная чувствительность к ерзанию — это то, с чем приходится иметь дело большому количеству людей.
В серии экспериментов с участием более 4100 добровольцев ученые измерили распространенность мизокинезии среди людей, оценив влияние, которое она оказала на них, и выяснили, почему эти ощущения могут проявляться.
«Мы обнаружили, что примерно одна треть респондентов сообщила о некоторой степени чувствительности к мизокинезии по отношению к повторяющемуся беспокойному поведению других людей, которое встречается в их повседневной жизни», — пишут ученые.
Согласно анализу, мизокинезия иногда идет рука об руку со звуковой чувствительностью мизофонии, которая влияет на людей в разной степени: некоторые сообщают о низкой чувствительности к раздражающим звукам, тогда как другие испытывают сильное воздействие от них.
В ходе исследования ученые провели тесты, чтобы выяснить, может ли мизокинезия людей возникать из-за повышенной зрительно-внимательной чувствительности людей, которая выражается в неспособности блокировать отвлекающие события, происходящие на их визуальной периферии.
Однако убедительных доказательств того, что рефлексивные механизмы визуального внимания вносят существенный вклад в чувствительность к мизокинезии, пока найдено не было. Тем не менее, у ученых есть некоторые гипотетические зацепки, которые они хотели бы использовать в будущих исследованиях.
«Одна из возможностей, которую мы хотим изучить, заключается в том, как задействованы зеркальные нейроны таких людей. Эти нейроны активируются, когда мы двигаемся, но они также активируются, когда мы видим, как другие двигаются. Например, когда вы видите, что кто-то получил ранение, вы также можете вздрогнуть, поскольку их боль отражается в вашем собственном мозгу.
Причина, по которой люди ерзают, заключается в том, что они взволнованы или нервничают, поэтому, когда люди, страдающие мизокинезией, видят, как кто-то ерзает, они могут проецировать это состояние на себя и чувствовать беспокойство или нервозность», — заключают исследователи.