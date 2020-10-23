Младенцы проглатывают миллионы частиц микропластика ежедневно

Джон Боланд из Тринити-колледжа в Дублине и его коллеги измерили количество микропластика, выделяемого в процессе приготовления детской смеси в бутылочках для кормления из полипропиленового пластика, которые, по их оценкам, составляют почти 69% таких бутылочек на рынке.

Исследователи чистили и стерилизовали новые полипропиленовые бутылочки для кормления, оставляли их сушиться, а затем заливали в них очищенную воду, нагретую до 70 °C — температуру, рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения для приготовления детских смесей.

Поместив бутылки в механический шейкер на минуту, чтобы имитировать процесс смешивания, Боланд и его команда отфильтровали воду и проанализировали ее под микроскопом. Они обнаружили, что бутылки выделяли в воду в среднем 4 миллиона микропластических частиц на литр, с диапазоном от 1 до 16 миллионов частиц на литр. Исследователи обнаружили аналогичные результаты, когда использовали воду, содержащую детское питание.