Младенцы проглатывают миллионы частиц микропластика ежедневно

Джон Боланд из Тринити-колледжа в Дублине и его коллеги измерили количество микропластика, выделяемого в процессе приготовления детской смеси в бутылочках для кормления из полипропиленового пластика, которые, по их оценкам, составляют почти 69% таких бутылочек на рынке.
Исследователи чистили и стерилизовали новые полипропиленовые бутылочки для кормления, оставляли их сушиться, а затем заливали в них очищенную воду, нагретую до 70 °C — температуру, рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения для приготовления детских смесей.
Поместив бутылки в механический шейкер на минуту, чтобы имитировать процесс смешивания, Боланд и его команда отфильтровали воду и проанализировали ее под микроскопом. Они обнаружили, что бутылки выделяли в воду в среднем 4 миллиона микропластических частиц на литр, с диапазоном от 1 до 16 миллионов частиц на литр. Исследователи обнаружили аналогичные результаты, когда использовали воду, содержащую детское питание.
Исследователи также обнаружили, что количество выделяемого микропластика зависит от температуры: чем горячее была жидкость, тем больше частиц на литр в нее выделялось. Встряхивание бутылок также увеличивало выделение микропластика. Боланд отмечает, что до сих пор неизвестно, вызывает ли микропластик какие-либо неблагоприятные последствия для здоровья человека.
Для уничтожения потенциально вредных бактерий рекомендуется стерилизовать бутылочки для кормления и подогревать детское питание. Поэтому любые потенциальные риски, которые могут быть связаны с микропластиком, следует сравнивать с рисками воздействия вредных бактерий, говорит Ингеборг Кутер из Нидерландской организации прикладных научных исследований.
«Если люди обеспокоены, они могут снизить уровень микропластика, образующегося во время приготовления смеси, сводя к минимуму воздействие тепла и тряски пластиковой бутылки. Например, смесь может быть приготовлена в отдельном непластиковом контейнере и перенесена в стерилизованную пластиковую бутылочку для кормления после того, как она остынет», — заключает Боланд.
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