Многие жители Гренландии по-разному усваивают сахар

На протяжении тысячелетий население Гренландии питалось преимущественно без сахара. Без необходимости быстро перерабатывать определенные углеводы жители острова постепенно теряли функцию ключевого фермента, обрабатывающего сахарозу.
Чтобы узнать, что эта потеря означает для здоровья современного населения, группа исследователей под руководством ученых из Копенгагенского университета проанализировала состояние здоровья тысяч жителей Гренландии.
Ген, находящийся в центре исследования, производит фермент сахаразу-изомальтазу. В какой-то момент истории Гренландии он изменился до такой степени, что перестал работать. Чуть более трети жителей острова теперь носят хотя бы один из этих сломанных вариантов.
В нормально функционирующем организме рабочие версии фермента находятся в стенке кишечника, где они переваривают пищевые углеводы, такие как сахароза и изомальтоза. Согласно результатам прошлых исследований на детях, этот фермент, поглощающий сахар, необходим для хорошего здоровья. Без него потребление любого значительного количества сладкой пищи приводит к диарее, раздражению кишечника и рвоте. Однако относится ли это к взрослым, оставалось открытым вопросом.
В своем исследовании авторы работы изучили гены более чем шести тысяч добровольцев из Гренландии, а также оценили химический состав их крови, диету и историю диабета при его наличии. К удивлению ученых, в отличие от детей, страдавших от употребления сахара до такой степени, что это могло повлиять на их развитие, взрослые были избавлены от подобной реакции.
Ученые связали полученные результаты с более низким индексом массы тела и уменьшенным процентным содержанием жира, а также со здоровым липидным профилем. Исследуемая группа также показала интригующие уровни химического вещества, называемого ацетатом. Циркуляция этой короткоцепочечной жирной кислоты связана со снижением аппетита.
Исследователи подозревают, что избыток простых углеводов в кишечнике может способствовать микрофлоре, которая превращает ее в ацетат, превращая ее из потенциального раздражителя в инструмент для более здорового питания.
Эксперименты на мышах, генетически измененных так, чтобы противостоять всасыванию сахарозы, также показали, что они накапливают меньше жира при кормлении богатой энергией пищей.
«Трудно сказать, могут ли эти знания повлиять на будущие поколения методов борьбы с ожирением. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью изучить последствия ингибирования функциональных форм сахаразы-изомальтазы в кишечнике людей, которым может потребоваться помощь в управлении перевариванием сахара», — пишут исследователи.