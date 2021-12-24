Многие жители Гренландии по-разному усваивают сахар

На протяжении тысячелетий население Гренландии питалось преимущественно без сахара. Без необходимости быстро перерабатывать определенные углеводы жители острова постепенно теряли функцию ключевого фермента, обрабатывающего сахарозу.

Чтобы узнать, что эта потеря означает для здоровья современного населения, группа исследователей под руководством ученых из Копенгагенского университета проанализировала состояние здоровья тысяч жителей Гренландии.

Ген, находящийся в центре исследования, производит фермент сахаразу-изомальтазу. В какой-то момент истории Гренландии он изменился до такой степени, что перестал работать. Чуть более трети жителей острова теперь носят хотя бы один из этих сломанных вариантов.

В нормально функционирующем организме рабочие версии фермента находятся в стенке кишечника, где они переваривают пищевые углеводы, такие как сахароза и изомальтоза. Согласно результатам прошлых исследований на детях, этот фермент, поглощающий сахар, необходим для хорошего здоровья. Без него потребление любого значительного количества сладкой пищи приводит к диарее, раздражению кишечника и рвоте. Однако относится ли это к взрослым, оставалось открытым вопросом.