Могут ли младенцы плакать в утробе матери?

Уже со второго триместра беременности будущая мать может почувствовать телодвижения своего ребенка: как он пинается, переворачивается и даже икает. Но могут ли дети плакать до того, как родятся? Хотя беременные этого не чувствуют, исследования показывают, что младенцы, похоже, начинают тренировать свои навыки в этом деле еще до того, как сделают первый глоток воздуха.

Ультразвуковые технологии позволили ученым наблюдать за плодами в утробе матери во время развития. Например, видео, опубликованное в журнале Archives of Disease in Childhood – Fetal and Neonatal Edition еще в 2005 году, показывает плод на 33 неделе: его мимика отчетливо напоминает плач.

После того, как исследователи провели вибрационную и шумовую стимуляцию плода, он широко раскрыл челюсть, приподнял подбородок и испустил три больших выдоха подряд. При этом его грудь поднималась, а голова запрокидывалась назад, что сопровождалось дрожью подбородка. Это движение было замечено у десяти младенцев (около 6 процентов от общего числа просканированных младенцев).

Можно ли сказать, что младенец плакал в утробе матери? Это зависит от того, что вы называете плачем.