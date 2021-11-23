Могут ли младенцы плакать в утробе матери?

Уже со второго триместра беременности будущая мать может почувствовать телодвижения своего ребенка: как он пинается, переворачивается и даже икает. Но могут ли дети плакать до того, как родятся? Хотя беременные этого не чувствуют, исследования показывают, что младенцы, похоже, начинают тренировать свои навыки в этом деле еще до того, как сделают первый глоток воздуха.
Ультразвуковые технологии позволили ученым наблюдать за плодами в утробе матери во время развития. Например, видео, опубликованное в журнале Archives of Disease in Childhood – Fetal and Neonatal Edition еще в 2005 году, показывает плод на 33 неделе: его мимика отчетливо напоминает плач.
После того, как исследователи провели вибрационную и шумовую стимуляцию плода, он широко раскрыл челюсть, приподнял подбородок и испустил три больших выдоха подряд. При этом его грудь поднималась, а голова запрокидывалась назад, что сопровождалось дрожью подбородка. Это движение было замечено у десяти младенцев (около 6 процентов от общего числа просканированных младенцев).
Можно ли сказать, что младенец плакал в утробе матери? Это зависит от того, что вы называете плачем.
Естественно, в наполненном жидкостью амниотическом мешке эмбрионы не могут сделать глубокий вдох, наполнить легкие и заставить вибрировать воздух голосовыми связками. Для этого нужно будет подождать «выхода в свет»!
Тем не менее, команда Рейссланд, проанализировав с помощью 4D-ультразвуковой визуализации развитие мимики плодов на втором и третьем триместрах беременности, определила выражения лиц, которые они назвали «гештальт-плач» и «гештальт-смех».
Эти своего рода предшественники плача и смеха развиваются примерно между 24 и 35 неделей беременности, и их выразительность увеличивается вместе с развитием плода. По словам Рейссланд, эти движения слишком малозаметны, чтобы их могла почувствовать будущая мать. Но кажется, что плод как минимум «тренирует» лицевые движения плача перед рождением.
Неизвестно, пытаются ли зародыши издавать звуки в утробе матери. Даже если бы им удалось создать звуковую волну в жидкости, она, вероятно, не была бы достаточно сильной, чтобы пройти через околоплодные воды.
Мы также не знаем, связаны ли эти плачущие движения с болью или дискомфортом у плода. В исследовании Рейссланд эти выражения лица не были ответом на какие-либо стимуляции со стороны исследователей.
По словам Рейссланд, развитию полноценной мимики младенцы учатся после рождения в социальном контексте взаимодействия с людьми. Они не улыбаются примерно до восьми недель, но их лица учатся этому за несколько недель до рождения. Аналогичным образом дело обстоит и со слезами – выделение жидкости из глаз начинается примерно через четыре недели после рождения, когда слезные протоки ребенка становятся достаточно зрелыми, чтобы образовывать слезы.
Конечной целью исследования Рейссланд было помочь разработать полезный инструмент для выявления нарушений развития и других проблем со здоровьем плода в утробе матери.
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