Молочные смеси – одна из причин лишнего веса

В дополнение к нашумевшему исследованию (2015), демонстрирующему пугающие показатели ожирения среди взрослых европейцев, эксперты ВОЗ опубликовали аналогичные данные для детей до 5 лет. Они оказались такими же пессимистичными.

В Ирландии 27% маленьких детей страдают от лишнего веса, в Великобритании — 23%, в Албании — 22%, в Болгарии — 20%, а в Испании — 18%. Самые низкие показатели зарегистрированы в Казахстане (1%), Чехии (6%), Бельгии (7%) и Швеции (8%). По утверждению Жоао Бреда, ведущего исследователя из европейского офиса ВОЗ, основная причина детского ожирения — неправильное питание с самого рождения, а именно — отсутствие грудного вскармливания. По статистике, только одна из пяти матерей в Европе кормит своего ребенка грудью по крайней мере до шести месяцев.

Исследователи полагают, что в странах, где процент детского ожирения невысок — например, в Казахстане, — существует давняя культура грудного вскармливания. Что особенно важно, материнское молоко защищает от лишнего веса не только в детстве. У «грудничков» риск развития ожирения во взрослом возрасте снижается на 15-25%. Среди других факторов, провоцирующих набор веса у маленьких детей, эксперты назвали отсутствие физических нагрузок, злоупотребление гаджетами и неправильное питание в семье.

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